Sony annonce deux nouveaux superbes coloris pour la DualSense

Déjà en tendance Twitter, c’est dire à quel point le marketing a pris une place très importante dans le monde du jeu vidéo d’aujourd’hui, la DualSense est sans contexte la star du jour, c’est dire aussi à quel l’esthétique et l’apparence sont importants dans le monde du jeu vidéo d’aujourd’hui. Car il n’est ici question que d’une annonce concernant l’arrivée prochaine de deux nouveaux coloris pour la manette PlayStation 5.

Alors après, on ne va pas se cacher non plus, car comme tout a chacun on préfère parcourir notre jeu favori avec un pad qui claque plutôt qu’un qui soit claqué au sol. Alors ouais, on en consomme nous aussi des claviers RGB, des souris aux LED clinquantes, des mannettes de toutes couleurs et on aime ça. Loin de nous l’idée alors de juger, on ne fait que constater.

Mais trêve de digression, et venons-en à ce qui nous intéresse ici, à savoir ces fameux deux nouveaux coloris. Le premier, et celui que l’on jugera être le plus classique est le modèle Midnight Black qui propose deux nuances de noirs et de gris. La DualSense gagne alors très clairement en élégance et nous fait une nouvelle fois regretter de ne pas avoir eu le droit à une PlayStation 5 noire d’origine.

La seconde, le modèle Cosmic Red, est plus agressive et originale, car composée de différentes teintes de couleurs rouges avec un noir qui la tempère et l’adoucit. S’inspirant de la couleur rouge que l’on observe dans tout le cosmos, selon Sony en tout cas, et donc de ces différentes teintes, elle est, selon nous, une réelle réussite esthétique.

Les deux manettes proposent toujours comme sur la DualSense de base la fameuse barre lumineuse bleue qui entoure le pavé tactile et déjà que c’était une très bonne idée sur le pad blanc, là cela l’est encore plus tant les couleurs se marient avec maestria, notamment sur la version Midnight Black. Après tout est aussi affaire de goût et on conçoit que cela ne plaise pas à tout le monde.

Sony rejoint donc Microsoft dans sa volonté d’offrir de nouveaux coloris pour son dernier contrôleur en date et entend continuer sur sa lancée, comme le déclarent respectivement Leo Cardoso et Satoshi Aoyagi, designers chez Sony, sur le PlayStation Blog.

Notre objectif est toujours de trouver des designs qui vont surprendre et plaire à nos fans. Ces nouveaux coloris sont le résultat d’un processus de sélection exhaustif. Nous voulions que les nouveaux coloris de la manette soient complémentaires, tout comme la manette sans fil DualSense originelle et la console PS5, alors nous avons conçu ces coloris sur le thème de la galaxie, car cela nous semblait être la progression naturelle pour la PS5 et les accessoires originels. Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette sans fil DualSense originelle de sorte que les trois coloris s’accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s’adapter aux nouveaux coloris. Nous espérons que ces nouveautés raviront nos fans et leur permettront d’apprécier encore plus leurs sessions de jeu.

Voilà qui a le mérite d’être clair sur les futures intentions de Sony et sur ce qui va suivre. Concernant les Midnight Black et Cosmic Red, elles seront disponibles à l’achat dès le mois de juin prochain chez tous les revendeurs à un prix qui restent à définir, mais il serait curieux qu’il soit plus élevé que celui qu’affiche la DualSense actuellement, soit 69,99€.