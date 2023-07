Une manette Xbox pour fans de pizzas titillera votre odorat

Avouons-le, on se lasse un peu de ne pouvoir apprécier un jeu vidéo qu’avec notre regard et notre ouïe, on tourne même un peu en rond sur ce sujet depuis le début de l’ère des jeux vidéo. Xbox va remédier à cela avec une proposition audacieuse : une manette toute particulière dotée d’un diffuseur de parfum saveur… pizza. Il fallait le faire, ils l’ont fait. Une prouesse d’ingénierie qui vise à accompagner la sortie d’un film sur l’univers des Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, produit par Paramount Pictures et attendu le mois prochain.

Beaucoup de questions nous traversent l’esprit en découvrant ce nouveau produit Xbox. Pourquoi une manette pour créer une hype autour d’un film ? Pourquoi un diffuseur de parfum qui est sans rapport avec l’expérience de jeu ? Pourquoi une saveur pizza ? Pourquoi s’amuser à renifler un diffuseur à parfum de pizza en jouant… au lieu de s’acheter une pizza ? Sans doute sont-ce là de trop futiles questions envers un produit qui a été conçu très sérieusement par des gens compétents au sein du QG de Microsoft, avec des dizaines de pages remplies de données d’utilisateurs sous le nez (dont on espère qu’il est régulièrement rassasié de parfums de pizza).

Ne soyons pas totalement mauvaise langue (à défaut de ne pas avoir eu le nez creux), le design général de la manette est plutôt joli et coloré, et on se dit qu’après tout, cela suffisait en soi. Car le diffuseur amovible possède un design un peu différent, à mi-chemin entre une part de pizza que l’on pourrait voir dans un épisode des Simpsons ou dans un jeu Borderlands. Ceci étant, c’est sans doute là le design le plus naturel à faire pour un accessoire de manette, et on comprend bien qu’un rendu photoréaliste n’aurait pas beaucoup de sens. Demeurent des interrogations sur l’alourdissement de la manette une fois équipée de son diffuseur assez imposant, mais aussi l’impact sur l’autonomie. Un modeste sacrifice pour avoir la chance de pouvoir sentir des odeurs factices de nourriture en jouant.

Attention cependant, car cette manette ne sera pas disponible à la vente, mais offerte en nombre limité pendant quelques semaines. Pour espérer la gagner, il faudra suivre le compte Twitter/X du Xbox Game Pass et retweeter leur tweet d’annonce détaillant les règles. Le jeu prendra fin le 13 août. Dans tous les cas, vous l’avez rêvée, vous l’avez fantasmée, vous l’avez attendue à ne plus en dormir la nuit, elle est là. La manette Xbox diffusant une odeur de pizza pour attiser votre faim en jouant est désormais une réalité.