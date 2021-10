Test Turtle Beach Recon Controller – Une première manette Xbox/PC quasiment parfaite !

On y est ! La première manette Turtle Beach est enfin de sortie. L’un des leaders mondiaux du casque gaming s’attaque donc à un nouveau marché, celui ô combien compliqué du pad. On le sait, les joueurs privilégient bien souvent les contrôleurs officiels, et même si certains non officiels réussissent à sortir leur épingle du jeu – on pense ici au Nacon Pro ou encore à l’Eswap Pro Controller de Thrustmaster – il est tout de même difficile de se faire une place au soleil. Le Turtle Beach Recon Controller débarque donc sur le marché avec deux coloris, une exclusivité aux consoles Xbox (One et Series) et un prix franchement aguicheur. Alors, bonne première pour la tortue californienne ?

Caractéristiques du Turtle Beach Recon Controller

Connectique : Connexion de câble USB-A à la console ou au PC / Câble détachable de 3 m avec connecteur USB-C

Entrée/Sortie Audio : Port audio pour câble 3,5 mm avec sortie audio stéréo et entrée microphone

Poids : 300 grammes

Dimensions (Mm) : 180x183x73

Compatibilité : Compatible avec Xbox Series X, Xbox One & PC sous Windows 10

Prix : 59,99€

Sobre et efficace

Destiné au marché Xbox et PC, le Recon Controller ne nous avait pas forcément séduits au premier regard. On trouvait qu’il faisait un peu trop « jouet en plastique », avec ses nombreux boutons placés au-dessus de la touche accueil Xbox notamment. Une chose est sûre, on le préfère très largement en blanc, car même si cela fait justement ressortir ce côté un peu plastique dont on parlait, l’harmonie des couleurs entre le blanc, le gris et le noir nous apparaît comme plus réussie et originale.

On a d’ailleurs très vite réussi à mettre de côté notre apriori de départ, car oui, la manette est belle, tient même la distance avec les pads classiques officiels et écrase de nombreux autres non officiels au passage – dans sa gamme de prix (59,99 €), entendons-nous bien là-dessus. Son niveau de finition est d’ailleurs franchement au-dessus de la moyenne pour la catégorie et Turtle Beach nous prouve ici qu’il n’est pas nécessaire d’afficher un prix de vente exorbitant pour proposer un produit de qualité.

Le Recon Controller est donc assez sobre, sans excentricité, et on y voit là le désir d’une compagnie de faire sa première entrée dans le monde impitoyable de la manette en évitant d’en faire trop et d’utiliser de trop nombreux artifices pour attirer les joueurs. Là au moins, le produit est facilement identifiable pour sa cible et ne fera pas tache au sein de votre collection de manettes.

Du bonheur entre les mains

Premier point que sur lequel nous allons revenir en détail : l’ergonomie. La prise en main est des plus agréables, le Recon Controller étant d’ailleurs d’un poids vraiment convenable, ni trop léger, ni trop lourd, et s’il demande une petite dizaine de minutes d’adaptation si on passe de la dernière livrée plus pesante accompagnant les Xbox Series (l’absence de piles jouant sûrement) à cette dernière, on s’y habitue très vite. La grosse bonne idée nous venant de Turtle Beach dans la conception de sa manette est sans aucun doute la présence des grips sur les côtés intérieurs et extérieurs du pad. Faisant office de bandes antidérapantes et vendues comme minimisant la transpiration des mains, on doit dire qu’au départ, nous étions assez sceptiques et voyions ici plus un argument marketing qu’autre chose.

Et là encore, nous avons été agréablement surpris. Cela fonctionne, nos paluches de base affreusement moites peuvent en témoigner, et même après quelques heures d’utilisation, la prise en main ne souffre alors d’aucun défaut. On retrouve aussi des grips au niveau des gâchettes dont les vibrations sont d’ailleurs motorisées pour offrir un système haptique qui, s’il est un chouïa moins performant que celui de la DualSense de PlayStation, notamment sur le retour de force, parvient tout de même à s’imposer comme un plus indéniable qui ne fatigue aucunement les doigts et les paumes. Et rassurez-vous, le design et la taille (à quelques millimètres près) de ce pad étant calqués sur l’officiel de Xbox, pas de soucis d’ergonomie à noter de ce côté-là.

Une proposition complète et plus encore

Côté fonctionnalités, on retrouve là tout ce qui est déjà présent sur une manette Xbox standard : les touches raccourcis de partage, de capture ou celle pour accéder à l’interface Xbox. Il n’y a donc rien à redire de ce côté-ci. Les gâchettes sont assez larges (et réactives au passage) et offrent un confort accru pour la pose des doigts, ce qui est une condition sine qua non compte tenu du retour haptique qu’elles offrent. Et si les sticks analogiques siéent bien aux pouces, le bât blesse par contre au niveau de la croix directionnelle que l’on trouve trop molle et pas assez précise, ce qui peut être rédhibitoire pour certains types de jeux, comme le versus fighting par exemple.

On est donc en face d’un joli produit qui propose une expérience de base proche de ce qu’une manette Xbox lambda offre, mais qui parvient de par ses autres options à sortir son épingle du jeu. Et on parle là tout d’abord des deux boutons placés dans son dos et auxquels on peut assigner l’action que l’on veut dès lors qu’un titre nous permet de customiser nos touches. On s’en est surtout servi sur Warzone et F1 2021 de notre côté, mais il est vrai que cela apporte un vrai plus à l’expérience, facilitant l’accès à quelques actions de base peu instinctives avec une configuration normale.

Et ceci n’est rien, car le gros point fort vient du pavé blindé de boutons disposés en tête de manette. Il faut d’abord savoir qu’il est possible de relier directement un micro-casque au pad, via un branchement jack 3,5 mm, ce qui permet ainsi de profiter de quelques features audios exclusives (plus ou moins) à Turtle Beach. Le Superhuman Hearing est très probablement le plus notable d’entre eux et offre une spatialisation du son assez clairvoyante, permettant alors aux joueurs de prendre des informations cruciales sur son environnement rien qu’à l’écoute.

C’est une technologie qui a fait ses preuves, notamment dans le domaine du FPS, et qui usuellement est fort utile sur le champ de bataille et permet même de faire quelques kills ou d’anticiper les déplacements d’autres joueurs juste au son. Ce n’est en rien inédit, mais que cette feature soit offerte grâce au Recon Controller est un vrai plus. Des préréglages automatiques sont même disponibles et proposent chacun la mise en valeur de sons en particulier, on peut alors amplifier les basses d’une simple pression ou bien privilégier les aigus, à vous de définir ce qui vous sied le mieux dans telle ou telle situation.

Vous l’aurez compris, ce pad est avant tout taillé pour le FPS compétitif, et en cela, on y retrouve d’autres options pertinentes autres que celle liée au son. L’une des touches permet en effet d’activer le ciblage Pro-Aim, alors n’y voyez aucune triche, il permet juste de ralentir la visée pour la rendre bien plus précise. C’est quelque chose d’usuel dans le FPS compétitif, et qui servira au sniper chevronné que vous êtes. Alors oui, la disposition de la chose n’est pas forcément la meilleure sur le Recon Controller, mais passé quelques minutes, cela devient un geste naturel.

On ne va pas se mentir. Oui, le Recon Controller nous a fait forte impression, surtout au vu de son prix très attractif. Mais ne la juger que sur cela serait une erreur, tant elle offre d’options intéressantes et une prise en main impeccable. Tout, de la réactivité à l’ergonomie en passant par le retour haptique et le Superman Hearing, est pertinent et améliore drastiquement l’expérience de jeu.

Notre vrai seul regret est qu’elle n’est proposée qu’en filaire, et même si le câble tressé est long, on aurait aimé avoir l’opportunité de pouvoir l’utiliser en Bluetooth, via un dongle, pourquoi pas. Mais ce n’est là que du chipotage de bas-étage, et sachez-le, si vous cherchez une manette élégante (en blanc tout du moins), performante et complète pour jouer sur Xbox ou sur PC, le Recon Controller fera très bien l’affaire. Une première manette réussie pour Turtle Beach que l’on espère voir continuer à nous proposer des produits de cette qualité.