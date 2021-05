Test Mad Catz F.R.E.Q. 4 – Le casque audio qui vous surclasse

On ne présente plus Mad Catz, l’accessoiriste gaming aussi vieux que le jeu vidéo. On se souvient par exemple du Camera Link, seul et unique câble jamais sorti dans le commerce permettant de récupérer les photos de l’extravagant Game Boy Camera ! Devenue hongkongaise en 2018, la marque s’affiche désormais plus “pro”, en même temps que le jeu vidéo devient eSport.

C’est avec cette identité “pro-gamer” que Mad Catz présente son casque audio Mad Catz F.R.E.Q. 4, dont le prix est particulièrement surprenant pour les performances promises. Alors sorti de la boite, bonne surprise ou grosse déception ?

Vendu moins de 60€ dans les enseignes habituelles, le Mad Catz F.R.E.Q. 4 se présente comme un casque audio d’entrée de gamme. Du moins au niveau du tarif. Parce qu’au niveau des performances promises, on se dit que si elles sont tenues, on a là le meilleur rapport qualité /prix du marché !

En effet, le casque ne rendrait rien de moins que la norme 7.1, soit un audio multicanal capable de restituer un son depuis 8 points différents ! Sans trop faire durer le suspens, cette fonctionnalité n’est pas tout à fait convaincante. Emulée de façon logicielle via un soft à télécharger depuis le site du constructeur, le résultat est assez discret. D’ailleurs, on regrette que le bouton situé sur la télécommande placée comme souvent sur le câble et permettant de désactiver l’effet n’est pas rétroéclairé : il est arrivé qu’on ne sache plus si la fonctionnalité 7.1 était active ou non…

Mais le casque ne perd pas tout intérêt pour autant, au contraire, comme on va le voir.

Sortie de sa boite, on découvre avec plaisir un casque dont l’arceau métallique donne un sentiment de solidité et tranche avec de nombreux casque de la même gamme de prix où les plastiques s’imposent souvent. Un choix de conception qui, question look, donne en plus au matériel ce côté “pro” dont on parlait en introduction. L’arceau est bien évidemment doublé par une bande textile et caoutchouc très confortable.

Confortable, les coussins des écouteurs le sont aussi, épais, en simili-cuir souple et léger. Après quelques jours d’utilisation, on ne peut présupposer de la durabilité du matériau, mais niveau confort, rien à redire !

De façon générale, le casque est agréable à porter, même après plusieurs heures d’utilisation en continu, nous n’avons pas ressenti de fatigue particulière. Contrairement à l’effet 7.1, le réducteur de bruit est efficace, et nous permet de rester plongé dans nos activités sans être gêné ou interrompu par les bruits extérieurs.

Côté technique, le casque – filaire, évidemment, vu son prix – se branche en USB. Pas de bataille avec une prise micro supplémentaire ou la nécessité d’un “triangle” pour les PC muni d’une seule prise jack micro-casque ! Attention, cela veut aussi dire que le casque ne pourra pas être connecté aux manettes PlayStation ou Xbox (sur la console par contre, pas de souci, mais viendra se poser le problème de la taille du câble, peut-être un peu juste avec 2,20m). Le micro est rétractable, comme sur les derniers casques Steel Series ; il est assez fin et discret, et ne dissimulera pas le visage du joueur qui souhaiterait s’afficher pendant sa séance de streaming !

Ces même streamers seront d’ailleurs les premiers ravis par a fonctionnalité RGB de l’accessoire. Un éclairage des oreillettes entièrement customisable depuis le logiciel du constructeur. Inutile mais stylé !

Le son, puisque c’est quand même pour ça qu’on est là, est quant à lui tout à fait satisfaisant. Mis à part le souci d’un 7.1 un peu raté, en stéréo, le casque a un rendu de très bonne facture, aussi bien en jeu qu’en conversation. Il est peut-être, pour être difficile, un tout petit peu en retrait sur les basses, mais le rendu est globalement très bon.

Voici la fiche technique du casque :

Pilotes en néodyme : 50mm

Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20kHz

Sensibilité (SPL) à 1 kHz : 115dB ± 3dB

Impédance :32 Ohms

Distorsion harmonique totale du casque < 3%

Contrôle du volume : sur la télécommande filaire

Le Mad Catz F.R.E.Q. 4 est un bon casque audio, qui devient un très bon casque audio quand on met le prix dans la balance. Pour moins de 60€, il offre un design et des performances qu’on voit généralement dans la gamme de prix supérieure. Certes, quelques détails viennent nous ramener à la réalité, comme un boitier de télécommande un peu cheap, un câble qu’on aurait aimé tressé, et surtout un rendu 7.1 pas exactement convainquant… Mais le look réussi, le confort, et la qualité audio en stéréo donnent largement le change.