Test Razer Seiren Mini – Le micro idéal pour débuter

Se lancer dans le streaming ou la production de podcast peut souvent s’avérer très onéreux en terme de matériel (micros, logiciels, etc). Dans le milieu très concurrentiel des micros dédiés aux broadcasters débarque le Razer Seiren Mini, un microphone compact à un prix raisonnable.

Razer n’est pas un nouveau venu dans le monde du gaming, l’entreprise américaine délivrant depuis 2005 des produits de qualités à destinations des joueurs. Son slogan “For Gamers, By Gamers” affiche clairement ses ambitions, et ce n’est pas par hasard que la marque aux trois serpents dispose d’une solide réputation dans le milieu vidéoludique.

Si l’on connait surtout la marque pour ses souris, claviers ou encore PC gaming, Razer a étendu son offre, et propose depuis quelques années des périphériques à destination des streamers et une gamme complète de microphones USB. Nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir tester un modèle polyvalent, qui met en avant un bon rapport qualité-prix. Gamers, streamers ou podcasters, voyons si le Razer Seiren Mini est fait pour vous.

(Test du Razer Seiren Mini réalisé à partir du matériel fourni par Razer)

Caractéristiques techniques

Taux d’échantillonage : Minimum : 44,1 kHz / Maximum : 48 kHz

Débit binaire : 16 bits

Capsules: capsule électrostatique de 14 mm de diamètre

Courbes de directivité : Supercardioïde

Réponse en fréquence : 20 Hz–20 kHz

Alimentation requise : 5V 500mA (USB)

Sensibilité: 17,8 mV/Pa (à 1 kHz)

SPL Max : 110 dB (THD > 1 % à 1 kHz)

Poids: 282 g

Dimensions: diamètre : 5,72 cm / socle de 9 cm de diamètre / hauteur : 16.3 cm

Unboxing

A l’intérieur de la boite, on retrouve les éléments suivants :

Le microphone Razer Seiren Mini

Un pied et un adaptateur pour y visser le microphone

Un câble Micro-USB de 1.8m pour connexion PC

Un petit mot d’amour du président de Razer

Un mode d’emploi

Deux stickers aux couleurs de la marque

Pas besoin d’avoir travaillé pour la NASA pour comprendre comment utiliser le Razer Seiren Mini. Le montage se fait en moins de trois minutes, et il vous suffit de brancher le câble inclus à l’arrière du micro et de le connecter à votre ordinateur en USB pour pouvoir vous lancer.

Un design robuste et élégant

Le Seiren Mini surprend par son design élégant et subtil, avec un châssis en forme de pilule qui dissimule le cordon à l’arrière du microphone. Il est léger (moins de 300 grammes) et peut tenir dans la paume de votre main, mais sa petite taille ne l’empêche pas d’être étonnamment robuste.

Une tête sphérique permet au micro de pivoter dans toutes les directions, de sorte à ce que vous puissiez facilement le diriger vers la source sonore. Le socle est assez lourd et solide, avec un petit patin anti-dérapant, donc aucune crainte à avoir quand à une éventuelle chute lorsque vous le repositionnez.

Grâce à sa petite taille et à son faible encombrement, il peut être posé sur votre bureau sans être gênant et vous pouvez l’emporter avec vous lors de vos déplacements. Le seul petit défaut que l’on puisse lui trouver est la tige du micro, un peu courte.

Soulignons le fait que le micro est disponible en trois coloris différents, rose pâle (“quartz”), noir mat ou blanc (“mercury”). De quoi accorder le matériel à votre intérieur, votre plus belle chemise ou votre peluche Hello Kitty favorite.

Concrètement, ça sonne comment ?

La capsule à condensateur du Seiren Mini enregistre avec précision les fréquences vocales sur l’ensemble du spectre. Ainsi, que vous ayez une voix aiguë ou grave, ce micro vous donnera un son clair et limpide. Cependant, le son n’est pas absolument parfait : on peut par exemple entendre les bruits de clavier lorsque l’on tape en même temps que l’on enregistre.

Le Seiren Mini fait très bien son job, surtout pour son prix très abordable de moins de 60 €, mais ne vous attendez pas à une qualité proche de celle d’un studio comme avec un studio d’enregistrement portable.

Par contre, il convient d’insister sur le fait que vous n’avez pas besoin d’ajouter un filtre anti-pop dans le mixage (même si cela peut aider un chouïa). Lorsque des tests effectués, il n’y a eu aucun problème avec les plosives (sons “p”, “t”, “k”). Si on chipote un peu, on remarque une très légère amplification des sibilances (sons “s”). Le micro dispose également d’un support antichoc interne, qui réduit les vibrations internes dues à la manipulation.

Testé dans des conditions d’enregistrements assez diverses : dans un salon, une cabine d’enregistrement, en extérieur et même dans une salle de bains (nous ne reculons devant rien à New Game Plus), le résultat est sans équivoque : le Razer Seiren Mini donne d’excellents résultats ! Tant au niveau des voix que de la captation musicale, il s’avère performant et polyvalent.

Enfin, sachez qu’il est compatible Windows et MacOS, et qu’il est immédiatement reconnu par la plupart des logiciels usuels en matière de streaming ou podcasting (OBS, XSplit, SoundTrap, etc.).

A qui s’adresse le Razer Seiren Mini ?

Le Razer Seiren Mini n’est pas dédié aux esthètes du son le plus pur. Il vise plutôt ceux qui débutent dans la diffusion de contenu, et qui recherchent un micro très polyvalent, il peut être aussi être une solution simple pour les joueurs et joueuses souhaitant un micro dédié au gaming.

En résumé, il est fait pour:

Les streamers qui veulent un micro discret et élégant.

qui veulent un micro discret et élégant. Les joueurs qui veulent un micro très simple à utiliser et qui veulent quelque chose de plus efficace qu’un micro casque.

qui veulent un micro très simple à utiliser et qui veulent quelque chose de plus efficace qu’un micro casque. A tous ceux qui animent des réunions ou des classes sur Zoom/Skype/Teams et qui veulent un micro abordable offrant une meilleure qualité que le micro de leur ordinateur.

et qui veulent un micro abordable offrant une meilleure qualité que le micro de leur ordinateur. Tous ceux qui ont besoin d’un micro à emporter avec eux.

En matière de robustesse et de qualité de son, le Razer Seiren Mini est un concurrent de choix. Si vous débutez dans le domaine du streaming ou si vous voulez quelque chose de facile à transporter et qui vous permette de vous mettre au travail n’importe où, ce micro est parfait. Il n’est certainement pas idéal pour broadcaster en permanence et auprès de grandes audiences, mais n’oublions pas qu’il est proposé à moins 60 €. Si vous êtes un streamer acharné, et que vous visez une qualité sonore professionnelle, vous devez être prêt à dépasser cette fourchette de prix, et vous le savez.

Ce que Razer propose avec le Seiren Mini, disponible en trois coloris (noir, blanc ou ce rose génial), est une solution plug-and-play qui sonne aussi bien que des micros deux fois plus chers et qui est promis à une belle longévité grâce à sa qualité de fabrication.