Test Mad Catz RAT 4+ – Une souris qui en a sous le châssis

C’est avec un grand bonheur que nous vous proposons en cette fin de mois le test d’une souris pas comme les autres, la RAT 4+ de Mad Catz. Bonheur parce que l’on parle souvent et quasiment uniquement de Logitech quand on évoque le gaming sur PC et pourtant une concurrence existe bien et elle propose en plus des produits de très bonne facture.

Mad Catz n’est pas un nouveau venu dans l’univers de l’accessoire PC, puisque la société américaine existe depuis 1989, et si elle a connu des hauts et des bas, avec une faillite en 2017, elle est toujours là aujourd’hui. Une faillite qui a néanmoins laissé des traces, puisque depuis la firme est passée sous drapeau chinois (via un rachat Hong Kongais) et a connu une véritable renaissance en 2018.

C’est donc d’histoire qu’il est ici question et cette histoire nous mène ici, sur ce test qui visera à vous informer d’un produit qui nous a séduit de par sa simplicité, son ergonomie, son design et son prix. Partons à la découverte de la souris RAT 4+.

Caractéristiques de la RAT 4+ de Mad Catz

Type de capteur : Optique

7200 DPI

PPS 150

Accélération : 30G

Taux d’échantillonnage : 1ms

Nombre de boutons : 9

Main : droitier exclusivement

Dimensions : 108 x 89 x 38 mm

Poids : 93 grammes

Longueur de câble tressé : 1.8 mètres

Un design séduisant

Première chose qui frappe après déballage, c’est le design franchement réussi de la souris. Comme à son habitude Mad Catz essaie de s’écarter de ce qui se fait d’habitude et nous sert un design futuristique qui flirte avec l’industriel. On est tout de suite tombé sous le charme et en plus les LED rouges (uniquement de cette couleur malheureusement) nous ont séduit de par leur discrétion, ce qui, on le reconnait, ne sera pas forcément au goût de tous.

Aux courbes à la fois séduisantes et agressives, on sent que la souris est taillée pour le gaming et une utilisation intensive, et que l’on ne s’y trompe pas, si son aspect très plastique (surtout en blanc) est probablement la seule faute de goût présente, cela ne veut pas dire qu’elle est fragile. Elle a subi de longues heures de jeu récemment sur Call of Duty: Black Ops Cold War, Godfall ou encore Football Manager et Civilization VI, et n’a pas bronché une seule fois.

On l’a aussi démonté, enfin ce qui peut l’être, asticoté dans tous les sens et on peut donc l’affirmer : Elle est solide, belle et possède une très bonne ergonomie.

Une prise en main convaincante

Bon, on ne va pas se mentir, le repose pouce est la bonne idée ergonomique de la RAT 4+, tout comme le fait de pouvoir modifier sa taille très simplement pour l’adapter à la main de l’utilisateur. Reconnaissons aussi que nos mimines sont de tailles moyennes et qu’en cela cette souris est taillée pour nous, car on doute sincèrement que les grandes mains s’y retrouvent par contre, et on ne peut que conseiller le modèle au-dessus, voire l’excellente RAT 8+ si c’est votre cas.

Aussi, il est très dommage que l’accessoire ne s’adresse qu’aux droitiers, encore une fois les gauchers sont laissés pour compte, et s’ils ne sont pas majoritaires, il s’agit là d’une clientèle à ne pas négliger. Hormis ces quelques “soucis”, le reste est tout à fait réussi. De la disposition des différents boutons, au confort de la molette, en passant par ce fameux repose pouce, la prise en main s’est avérée tout à fait convaincante et bien au-dessus de la plupart des souris milieu de gamme.

Autre point fort, son poids. Elle est très légère et offre ainsi une fluidité dans le mouvement très agréable. Cependant, on aurait aimé pouvoir y faire quelque chose, car certaines fois, on aurait aimé un peu plus de poids pour ressentir un peu plus d’impact dans notre gestuelle, notamment sur des jeux demandant d’être précis et rapides à la fois. Mais une fois habitué, on ne le remarque même plus.

Et en jeu ?

Pour ce qui est du confort en jeu, c’est RAS là aussi, ou presque. Première chose, les 7200 DPI max sont largement suffisants dès lors que l’on n’est pas un joueur professionnel, surtout que le capteur optique fait du très bon boulot, même s’il s’oublie parfois et que le grip manque de justesse. Cela nous est arrivé sur l’un des deux tapis que nous avions à disposition pour le test. Le premier, souple, fut le meilleur pour expérimenter la RAT 4+, alors que le second, notre principal et plus dur, moins.

Pas un calvaire et rarement très gênant, on ne s’est jamais fait pulvériser dans le dernier Call of Duty à cause de ça, mais c’est un constat qu’il nous faut tirer tout de même. Encore une fois, si on met cela de côté, c’est du tout bon. Réactive et précise, aussi grâce à sa touche de précision, le miss clic est totalement absent du fait de son temps de réponse au poil, on a pris plaisir à livrer bataille dans différents jeux avec.

Le logiciel qui va bien

L’un des points forts de la souris est qu’elle s’accompagne d’un logiciel simple d’utilisation, mais bigrement efficace. Il n’y a pas grand-chose a en dire, il offre tout ce que l’on peut attendre d’un tel outil, à savoir programmer les neufs boutons qui le sont, avec quatre modes différents en plus. On peut aussi régler le DPI et même l’éclairage LED facilement.

Bon on est pas face au logiciel le plus fourni qui soit, mais il prend en compte toutes caractéristiques de la RAT 4+ pour les exploiter comme il se doit, et en cela le travail est fait et bien fait même. Surtout que pour 50 euros la souris on est déjà gâté.

On a beau dire, il n’y a pas que Razer, Logitech ou encore Roccat dans la cour des grands de l’accessoire gaming. Depuis 2018, Mad Catz effectue un retour fracassant avec différents produits de grande qualité qui s’adressent à différents portefeuilles. La RAT 4+ s’inscrit totalement dans cette logique commerciale et qualitative et ne déçoit pas.

Séduisante, ergonomique, efficace, accompagnée d’un logiciel qui répond aux attentes et d’un prix attractif, elle ne possède que quelques défauts qui n’entachent pourtant pas un constat qui lui est plus que favorable. Une souris que l’on conseille même aux joueurs réguliers qui y trouveront confort et performance.