Test Souris Nacon GM-110 – Petit prix pour bonne performance

Nacon, filiale de Big Ben Interactive, est aujourd’hui surtout reconnu de tous pour la qualité de ses manettes gaming, et ce, quel que soit le budget. Pour exemple, le pad Nacon Asymmetric Wireless est parfait pour les budgets réduits souhaitant s’offrir une alternative crédible à la Dualshock 4, alors que le Revolution Pro Controller 3 cible un public bien plus concentré ses performances de jeu, cherchant alors une manette qui allie fiabilité et performance pour un coût bien plus élevé.

Mais au-delà de périphériques dédiés aux consoles, la marque propose aussi une gamme PC dont la souris Nacon GM-110 fait bien évidemment partie.

Entrée de gamme, la souris Nacon GM-110 est probablement l’une des meilleurs dans son secteur qu’il nous ait été donné de tester depuis un bail. Il faut dire qu’en tant que joueurs assidus sur PC, notre choix de périphériques se dirige généralement vers des produits plus en adéquations avec notre profil. Cependant, cette petite souris aura sû nous séduire, car malgré son petit prix, elle propose tout le confort nécessaire pour jouer dans de très bonnes conditions, et ce, malgré certaines limites que nous avons relevées.

Fiche produit de la souris Nacon GM-110

Résolution : 800/1200/1600/2400 DPI

6 boutons

Surface texturée

Longueur du câble : 1,8 m / USB Plug’n’Play

Poids mesuré : 75g

Coloris disponibles : bleu, rouge, noir et blanc

Compatible avec Windows 7/8/10

Prix conseillé : 14, 99€

Design et prise en main

Première chose que l’on remarque d’emblée, une fois que l’on a extrait la bête de son packaging somme toute très classique et sobre, c’est la petitesse de cette GM-110. Autant le dire d’emblée, elle sera bien plus évidente de prise en main pour les personnes possédant des mains de petites et moyennes tailles, disons que les autres devront utiliser la technique dite du mode “claw”, mais ce n’est très clairement pas pour ce genre d’utilisation qu’elle est pensée.

Passé ce petit détail qui a tout de même son importance, il nous faut reconnaître que le périphérique est élégant, voit sa molette rétroéclairer (dans un joli bleu dans notre cas) et même chose pour logo Nacon.

Comprenant six boutons, clic droit, gauche et central, ainsi que deux autres sur le côté gauche et un en dessous de la molette servant à changer le DPI (Dots Per Inch), elle se montre tout de même plutôt complète dans sa proposition. Il manque néanmoins un indicateur visuel renseignant sur le mode DPI que l’on utilise, avec par exemple un changement de couleur au niveau du rétroéclairage de la molette, mais c’est chipoter pour peu de choses finalement. Aussi, pas d’installation de logiciel nécessaire pour en profiter au maximum, elle plug-and-play.

La souris est plastique mat et arbore sur ses deux côtés deux surfaces texturées pour apporter du grip et un confort supplémentaire de prise en main. On doit dire que l’on a été assez surpris dans le bon sens par la présence d’une telle chose sur une entrée de gamme, les autres modèles de marques différentes n’en font souvent pas autant et c’est tout à l’honneur de Nacon.

D’autant plus, qu’une fois entre notre paume, la GM-110 se montre réactive et particulièrement agréable. Les boutons de tranches, deux pour être précis, sont bien disposés, et la molette s’utilise sans problème, aussi bien le scroll que le clic.

Cependant, on pourrait croire que vu sa forme cette souris serait ambidextre et pourtant il n’en est rien. Alors si un gaucher pourra l’utiliser sans problème, elle s’adresse avant tout à un droitier à cause des boutons uniquement présents sur sa tranche gauche. On note par contre la présence de quatre patins en dessous de la souris, chacun placé aux extrémités de cette dernière et c’est encore une fois surprenant et bienvenu comme initiative, car quatre patins est un minimum vital pour une obtenir une précision et une maniabilité correctes.

Performance

Proposant quatre DPI différents, allant de 800 à 2400 en passant par 1200 et 1600, la GM-110 s’en tire pas mal sur ce plan-là, même si on aurait aimé qu’elle aille un peu plus haut. Elle se dit pensée pour le FPS, mais ne voyait pas en elle un foudre de guerre non plus. Elle ne tiendra pas la distance face à des modèles proposant un bouton de précision par exemple ou encore face à d’autres montants à un taux bien plus élevé. Elle répond en ce sens à un besoin de jeu plus récréatif que compétitif, ceci ne voulant pas dire qu’elle se montre peu efficace, au contraire ses performances étonnent.

Essayée sur trois différents jeux que sont Borderlands 3, The Witcher 3 et Battlefield V, elle ne s’est jamais laissée prendre en défaut et répondait très correctement à toutes nos sollicitations diverses et variées. Que l’on ait besoin d’une amplitude de mouvement plus large et rapide, ou d’une plus grande précision en visée et même d’une fiabilité sur de longues sessions, cette souris a répondu présente et a même tenu la route sur des sessions multijoueur. Que demander de plus ?

Peut-être un ou des profils programmables ou encore des clics un peu plus punchy, car ils sont un peu légers à notre goût et on frôle parfois le miss clic. Aussi, la roulette fait le boulot, il est juste dommage que l’on ne puisse pas régler son mode de défilement et on peine à apprécier le câble de 1m80 tout en caoutchouc et donc mal protégé. Ce qui pourrait avoir une incidence sur la durée de vie du produit.

Hormis ces quelques points négatifs, la GM-110 se montre fluide avec un polling rate (nombre de fois ou Windows interroge la souris, ce qui a une incidence sur le temps de réponse en jeu) que l’on estime plus vers les 500 Hz (2ms) que les traditionnels 125 Hz (8ms) des souris de bureautique et autres entrées de gammes gamer. Cette donnée, très importante lorsque l’on s’adonne par exemples à quelques joutes dans un bon gros FPS bien baveux, prouve bien que Nacon ne prend pas son public pour des buses et prouve par la même occasion que l’on peut sortir une souris de grande qualité à bas prix.

La souris Nacon GM-110 nous a bluffée. Petite, un peu trop peut-être, légère et facile de prise en main, elle ne souffre que de quelques défauts qui ne sont vraiment pas rédhibitoires pour autant. Vendue au prix conseillé de 14, 99€ , elle se montre fiable, confortable, étonnamment précise et complète, parvenant même à titiller certains produits de la gamme au-dessus.

Cependant, il nous manque tout de même quelques données relatives à sa durée de vie, au vu de certains composants, comme son câble en caoutchouc et son habillage plastique qui semble relativement solide, surtout au niveau des clics. Mais très franchement, pour le prix, ne vous privez pas de cette souris qui répondra à vos besoins récréatifs sans aucun problème. Une très bonne surprise signée Nacon.