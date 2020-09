RTX 3080 – Nvidia dépassé par son succès !

Alors que s’ouvre aujourd’hui les précommandes des nouvelles Xbox, et tandis que les amateurs de PlayStation attendent désespérément de nouvelles possibilités de sécuriser l’achat de leur future machine, tout une frange des joueurs n’a choisi ni l’une, ni l’autre, sans pour autant renoncer à la next-gen. On parle évidemment de ceux que l’on nomme les PCistes, pour qui prochaine génération signifie nouveau GPU. Un domaine où le boss s’appelle Nvidia, comme l’a encore montré les ventes de la nouvelle carte du fondeur, la RTX 3080.

Cette nouvelle carte graphique qui promet de tirer parti de l’intelligence artificielle pour améliorer les images à un niveau jamais vu a su séduire le public au-delà des attentes de la marque. Les boutiques onlines ont été dévalisées, et la carte n’est plus disponible nulle part sur internet. Aux Etats-Unis, des files d’attentes dignes de celles aperçues devant les salles de concert à la grande époque de Tokio Hotel se sont formées devant chez les revendeurs qui disposaient de quelques exemplaires du précieux matériel…

Comme toujours dans ce genre de cas, des petits malins tentent de tirer profit de la situation, et on a notamment aperçu une RTX 3080 proposée à 5000$ sur Amazon. Au moment où nous rédigeons ces lignes, une RTX 3080 est affichée à 16 000 € sur eBay, et suivie par 16 pigeons personnes…

Dépassé par le succès de son matériel, à l’instar de Sony avec les précommandes de sa PlayStation 5, Nvidia s’est excusé et a promis de faire tout son possible pour livrer au plus vite de nouvelles cartes.

“We expected the best ever demand for the RTX 30-series, but the enthusiasm was overwhelming. We were not prepared for this level, nor were our partners. We apologize for this.”

– Nvidia.com, le 21 septembre.

« Nous nous attendions à ce que les demandes pour la série des RTX-30 soit la plus forte que nous ayons connu, mais nous avons été dépassé par votre enthousiasme. Nous n’y étions pas préparés, nos partenaires non plus. Nous vous prions d’accepter nos excuses », a publié Nvidia sur son site officiel suite aux nombreux retours de ses clients frustrés.

Il faut dire que vu le niveau de performances promis, les prix hyper agressifs des cartes (les 3080 sont vendues un peu plus de 700€, soit la moitié du prix de la génération précédente à sa sortie…) ont à la fois surpris tout le monde et convaincu les joueurs de se tourner vers elles sans attendre…

Décidemment, cette génération aura fait bouger les lignes comme rarement auparavant !