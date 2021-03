Lenovo – Un fauteuil gamer qui tranche dans le tas !

Le fauteuil gamer du samouraï ! Au fil des années, des décennies, depuis la création des premiers jeux vidéos et premières machines pour les faires tourner, un autre marché s’est popularisé : celui des périphériques gaming. Alors, évidemment, nous ne parlerons pas ici des composants PC comme les écrans ou les claviers dont on considérera plutôt qu’ils font parti intégrante de la machine.

Non, nous allons parler des périphériques comme les casques, les tapis de souris… Ce genre de périphériques pas forcément indispensable, mais bien utile quand même (on relativise, on sait bien qu’une souris sans “tapis” c’est compliqué, mais vous saisissez l’idée d’outil prioritaire ou non.). Et nous allons parler d’un périphérique bien particulier, qui a comme unique fonction, le confort : le fauteuil gamer.

Plus précisément, nous allons parler du fauteuil gamer de Lenovo qui à décidé de créer une pièce bien particulière, puisqu’elle est reliée par ses motifs à un personnage de manga, Giyu Tomioka, un personnage de l’oeuvre Demon Slayer. Mais ce n’est pas la seule chose puisqu’un katana est littéralement présent sur le côté gauche du siège !

Alors, un fauteuil gamer avec un katana, a quoi ça sert ? Et bien à rien, c’est uniquement pour l’esthétique ! En effet, le katana est factice, cette réplique de Nichiren n’est pas retirable du fourreau, donc la seule chose qu’il va tuer, c’est votre ennui, ou le temps au choix.

Alors maintenant la vraie question, combien ça coûte ? Et bien rien du tout ! Non, ce n’est pas gratuit, c’est juste qu’il n’est pas à vendre. Pourquoi ? Parce que c’est le premier prix d’un concours au Japon, et seulement 5 exemplaires existent. Aucune intention de commercialiser ce produit en masse n’a visiblement été confirmé par la marque. Donc, le seul moyen de l’avoir est de gagner le concours ou le racheter au gagnants mais peut-être au prix fort, qui risque de trancher votre compte en banque !