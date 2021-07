Test Trust GXT 833 Thado – Le clavier gaming compact

Trust Gaming est connu pour son large choix de produits conçus pour les joueurs et streamers débutants comme professionnels. La marque néerlandaise continue d’enrichir son catalogue de produits destinés aux joueurs avec le nouveau clavier compact GXT 833 Thado. Après vous avoir présenté la souris GXT 960 Graphin il y a un peu plus d’un mois, la marque vous propose de parfaire dès maintenant votre setup grâce à ce nouveau clavier. Pour bien débuter ce test, intéressons-nous d’abord aux caractéristiques de ce clavier.

Caractéristiques du GXT 833 Thado de Trust Gaming

Type de touches : Membranes

Nombres de touches : 87

Connexion : USB 2.0

Dimensions (L x l x h) : 135 x 359 x 40 mm

Poids total : 709 g

Longueur du câble : 180 cm

Anti-Ghosting : 10 touches

Durée de vie des touches : 5 millions de frappes

Compatibilité consoles : PS4, Xbox One, Switch

Beaucoup de technologie pour une taille compacte

Le GXT 833 Thado est un clavier compact, c’est-à-dire qu’il ne dispose pas d’un clavier numérique afin de gagner de l’espace et de se concentrer sur les touches essentielles au gaming. Il est par ailleurs assez surprenant que ce clavier soit à membranes et non mécanique comme le sont la plupart des claviers gaming, apportant ainsi une durée de vie plus faible comparée à ses concurrents. Cependant, le design est plutôt réussi et les couleurs émanant des touches viennent embellir le clavier.

Diverses technologies sont également présentes sur ce clavier comme l’anti-ghosting, permettant de presser dix touches à la fois, ou encore la possibilité de désactiver la touche Windows pour un plus grand confort en jeu. On ne sait que trop bien la déception ressentie quand on appuie par inadvertance sur cette touche en pleine partie. On appréciera également les douze touches multimédia qui nous permettront de contrôler plus facilement la lecture de fichiers audio et vidéo.

Une petite taille pour de grands voyages

Son faible poids et sa taille compacte permettront à ce clavier d’être transporté facilement, que ce soit pour participer à des événements ou des LAN. De plus, sa plaque métallique ainsi que le câble tressé, semblable à celui de la GXT 960 Graphin, apportent une certaine robustesse au clavier et semblent assez résistants pour s’adapter à tout type de voyage, du moment que l’on pense à protéger les touches.

Bien qu’il puisse se déplacer facilement, la taille de la prise USB pourrait en surprendre plus d’un et risque de gêner suivant l’installation dont vous disposez. Mis à part ce petit problème, le clavier vous permettra de vous construire un setup plus petit et ergonomique si vous souhaitez gagner de l’espace pour installer d’autres périphériques. Les pieds antidérapants seront également un point positif qui faciliteront l’ergonomie du clavier.

On déplorera cependant l’absence de logiciel permettant de paramétrer les couleurs du clavier. En effet, il est permis de paramétrer uniquement l’intensité de la luminosité grâce aux touches disponibles. Ainsi, il ne sera pas possible de synchroniser les lumières avec celles de votre souris, ceci apportant juste un inconvénient esthétique. L’aspect technique du clavier est cependant très réussi et le faible bruit des touches apporte un meilleur confort dans son utilisation.

Le GXT 833 Thado est un très bon clavier à la fois petit et léger tout en étant robuste. Si vous ne disposez pas d’un grand espace pour votre setup, ce clavier est fait pour vous et vous permettra également de voyager avec pour jouer ou vous entraîner n’importe où. Le seul bémol que nous pouvons lui trouver est l’absence de logiciel quand on sait à quel point celui de la souris GXT 960 Graphin était complet.

Trust Gaming continue ainsi à nous proposer du matériel résistant et performant à moindre prix. En effet, le clavier est disponible pour moins de 30€ et permet à celles et ceux voulant se construire un premier setup de ne pas se ruiner tout en profitant de belles technologies. Certes, ces dernières sont déjà présentes et plus performantes sur d’autres périphériques, mais le rapport qualité-prix du GXT 833 Thado n’est pas négligeable.