Trust Gaming lance sa gamme d’accessoires pour PS5

Depuis quelques mois, les seuls accessoires PS5 qui avaient le droit à l’éclairage des médias étaient les fameuses faceplates cosmétiques que différents acteurs ont tenté de commercialiser, plus ou moins en vain jusqu’à présent. Mais outre la partie cosmétique de votre machine, vous pourriez avoir envie de vous procurer différents accessoires afin d’augmenter votre confort de jeu ou d’améliorer votre expérience. Pour cela, Trust Gaming lance justement une nouvelle gamme d’accessoires relative à la PS5 allant du casque à la station de recharge en passant par les grips pour les sticks de la DualSense.

Casque gaming

Si vous n’aviez pas déjà de casque ou que le vôtre n’est tout simplement pas compatible avec votre nouvelle PS5, le casque gaming Carus de Trust Gaming se met justement à jour avec cette nouvelle gamme pour s’adapter au passage à la nouvelle génération. Ce modèle vous coûtera 39,99€ pour en faire l’acquisition.

Station de charge

Sûrement l’accessoire par excellence dès lors que vous avez plus d’une manette à la maison, la station de charge GXT 251 vous permettra facilement de regonfler vos manettes à bloc. C’est probablement l’investissement que l’on aura le plus rentabilisé sur la génération précédente, et il vous en coûtera 19,99€ pour vous offrir le modèle de Trust Gaming.

Coque pour manette

Voilà un accessoire qui ne fait jamais l’unanimité auprès des joueurs, mais qui aura à la fois un usage esthétique si vous trouvez le blanc immaculé de la DualSense trop salissant, mais aussi un usage visant à améliorer le confort si vous trouvez que les manettes PS5 ont tendance à vous glisser des mains, notamment à cause de la sueur. Si vous êtes dans ces cas, la coque en silicone GXT 748 pourrait bien vous apporter satisfaction, au prix de 12,99€.

Grips pour joysticks

Alors que les sticks des manettes PlayStation n’ont pas toujours reçu que des louanges, que ce soit pour leur manque d’accroche ou pour leur usure rapide, vous seriez peut-être tenté de vous procurer de quoi changer la donne. Les grips GXT 266 pourraient donc bien vous venir en aide pour améliorer votre contrôle de jeu, au prix de 9,99€.

Microphone de streaming

Voilà le plus gros morceau de la gamme ! Avec un streaming plus présent que jamais et des fonctionnalités PS5 parfaitement adaptées à cette pratique, Trust Gaming a souhaité aller à fond dans cette direction avec le microphone Fyru. Il vous en coûtera 139,99€, ce qui est une somme, mais cela vous permettra de streamer avec un plus grand confort et d’obtenir une bien meilleure qualité audio que celle offerte par les micros de nos casques. Avec ses quatre modes d’enregistrement, vous pourrez aussi bien capter toute l’ambiance de votre environnement, votre voix seule pour du podcast, ou même encore faire de la captation musicale.