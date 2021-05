Test Trust GXT 960 Graphin – Une souris légère au design original

Trust est une marque néerlandaise proposant un large choix d’accessoires et de produits numériques et informatiques en passant par la domotique. La marque se distingue par ses différentes gammes ayant un bon rapport qualité prix, réservés aux joueurs et streamers débutants comme professionnels. Aujourd’hui nous allons nous concentrer sur la marque Trust Gaming et plus particulièrement sur la souris GXT 960 Graphin et son design très original, avec ses nombreuses alvéoles lumineuses.

Cette souris filaire s’inscrit dans la nouvelle génération de souris légères aux coques perforée afin de réduire considérablement leur poids. Trêves de bavardages, abordons dès maintenant les principales caractéristiques de la souris de Trust Gaming.

Caractéristiques de la GXT 960 Graphin de Trust Gaming

Type de capteur : Optique

Résolution : de 200 à 10000 DPI

Connexion : USB

Longueur du câble : 1m80

Débit du signal USB : jusqu’à 1000 Hz

Nombres de boutons : 6 boutons programmables

Éclairage : 16 millions de couleurs

Dimensions (L x l x h) : 126 x 63 x 40 mm

Poids (sans câble et avec câble) : 74 g et 106 g

Prix conseillé : 39,99 €

Système d’exploitation : Windows 10, 8 et 7

Design et prise en main

La première chose qui nous saute au yeux en sortant la souris de sa boîte, c’est sa coque percée de différentes alvéoles, rappelant les ruches d’abeilles, de par lesquelles s’échappe les nombreuses couleurs de la souris. Toutefois même si ce design apporte une certaine beauté au produit, il ne faudra pas trop appuyer sa main pour ne pas sentir les trous, ce qui pourrait en perturber plus d’un.

Du haut de ses 74 grammes, la GXT 960 Graphin n’est pas la souris la plus légère du marché mais saura satisfaire les joueurs à la recherche d’une souris “Lightweight”. Cependant qui dit faible poids, dit souvent faibles dimensions et effectivement la souris de Trust Gaming ne conviendra pas à celles et ceux qui disposent des mains trop grandes. Toutefois on notera que le câble tressé apporte une bonne résistance et saura s’adapter à tout type de setup avec sa longueur d’1m80.

La GXT 960 Graphin n’innove pas non plus en matière d’ergonomie et ressemble malheureusement à la plupart des souris sur le marché sans rien apporter de nouveau. Ainsi on déplorera l’absence d’un repose-pouce ou d’une forme plus innovante, facilitant la prise en main. La molette caoutchouté et cranté est quant à elle réussie et permet de ressentir plus facilement le défilement tout en empêchant tout effet glissant sur les doigts, rendant ainsi le maniement du scroll parfait et précis.

Performance et logiciel

Si l’aspect physique laisse à désirer sur quelques points, nous n’avons presque rien à redire sur les performances de la GXT 960 Graphin qui saura convenir à tous types de joueurs. La souris se trouve être très réactive et reflète bien toutes les caractéristiques détaillés par Trust Gaming. On pourrait juste mentionner la sensation de glisse de la souris qui se révèle être un peu lourde et semble accrocher au tapis de souris.

Il sera alors nécessaire de s’y habituer ou de passer par le logiciel afin de personnaliser votre souris et ainsi trouver le confort parfait afin de s’adapter à tous les jeux. Et en effet, le logiciel à télécharger sur le site de Trust Gaming est vraiment réussi et très complet. Il sera d’ailleurs possible de programmer tous les boutons de la souris et de modifier les effets de couleurs pour ce qui est du côté esthétique.

Il sera également permis de paramétrer jusqu’à trois profils différents mais aussi six niveaux de DPI, parmi lesquels il sera possible de switcher grâce au bouton situé sous la molette. Ainsi la GXT 960 Graphin pourra être paramétrée de façon très précise afin de jouer à vos jeux préférés. On pourrait juste chipoter sur l’impossibilité de sauvegarder vos différents profils, forçant à reparamétrer de zéro votre souris si vous êtes amenés à changer de PC.

En conclusion, la GXT 960 Graphin de Trust Gaming est une très bonne souris, facile à personnaliser avec son logiciel et s’adaptant à tous les styles de jeux et de joueurs. Un petit temps d’adaptation sera cependant nécessaire afin de maîtriser parfaitement ce périphérique. Les deux boutons au niveau du pouce sont très faciles d’accès et apporte un certains confort durant les sessions de jeux.

On saluera également le peu d’emballage pour la souris, se résumant uniquement à une housse de protection et au carnet d’informations de garantie. Attention toutefois, cette souris étant destinée aux systèmes d’exploitation de Windows uniquement, elle ne vous sera donc d’aucune utilité sous Linux ou iOS. Le rapport qualité-prix est donc de la partie et vous aurez une très bonne souris sans vous ruiner pour autant. Nous ne pouvons que vous conseiller de vous intéresser aux autres produits de la marque, qui vous permettront de construire un premier setup peu couteux et de qualité.