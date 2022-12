Test Nacon Pro Compact Controller – Alternative crédible, avec un bonus !

Les manettes Xbox ont, depuis un moment déjà, la réputation d’être « les meilleures manettes du monde ». Si Les cartes ont été rebattues récemment par le retour haptique de la Dualsense ; la prise en main générale des pads Xbox Series et le positionnement asymétrique des sticks restent des choix de design particulièrement appréciés. Difficile donc pour les tiers de se faire une place quand les manettes officielles sont aussi célébrées. Le fabricant nordiste tente pourtant sa chance avec le Nacon Compact Pro Controller, manette sous licence officielle Xbox.

Signe que Nacon a particulièrement confiance en son produit, la manette se passe de bling-bling et reste un produit assez basique : c’est une manette filaire (dotée d’un câble tressé de 3m, bon point !), sans palette ni bouton supplémentaire par rapport à un contrôleur officiel.

La première caractéristique qui nous saute aux yeux lors de la prise en main, c’est la légèreté. Habitué aux pads officiels de la Series X (et donc, sans fil, avec batterie), le Nacon Compact Pro Controller fait vraiment poids plume : 194g contre 268g pour la manette sans fil de Microsoft. Certains verront cela comme une qualité, qui rendra les sessions de jeux un peu moins fatigante, d’autres comme un défaut, jouant sur la prise en main de l’accessoire. Pour notre part, nous avons trouvé la manette assez agréable à manipuler.

D’autant plus grâce au deuxième aspect dont on prend conscience immédiatement : le « compact » de Nacon Compact Pro Controller. Le pad possède en effet des dimensions sensiblement réduites par rapport aux accessoires officiels. En résulte des touches qui tombent particulièrement bien sous les doigts, notamment la croix directionnelle. Attention toutefois si jamais vous avez des mains de basketteurs, vous pourriez peut-être vous sentir à l’étroit !

Du côté des matériaux, trois plastiques différents habillent la manette, un mat en façade, brillant sur le dessus, et texturé à l’arrière, encore une fois pour favoriser la prise en main, avec un résultat finalement un peu moyen. Les sticks analogiques sont eux-aussi habillés d’un plastique peut-être un peu trop rigide, de même que les boutons ont une course elle aussi un peu raide, bien moins souple que celle des boutons de la manette Microsoft.

Au-delà de ces caractéristiques de design, le Nacon Compact Pro Controller propose quelques bonus qui pourraient vous convaincre de le choisir. Et première de ces options, la personnalisation totale des boutons. Via un logiciel, la manette peut être entièrement remappée. Et sans changer forcément la fonctionnalité de chaque touche, la course des gâchettes peut être aussi configurée pour être plus ou moins souple. Une fonction que les amateurs de VS. Fighting ou de jeux de courses automobiles apprécieront.

Autre bonus appréciable, la manette possède une sortie jack 3.5 compatible Dolby Atmos, avec une licence incluse ! Cette fonctionnalité nécessite normalement l’achat d’une licence pour être déployée, mais cette licence est incluse avec la manette de Nacon. Un petit plus particulièrement appréciable !

Enfin, un petit mot sur les vibrations, que nous avons trouvé spécialement fines et silencieuses. Là ou les manettes officielles font preuve de vibrations un peu trop prononcées, qui en viennent parfois à faire trembler toute la carcasse du pad, ici, les vibrations sont réglées juste comme il faut, et sont ressenties sans être entendues.

La manette Nacon Compact Pro Controller représente une alternative crédible au pad officiel Xbox. Sa taille compacte sera une affaire de goût : un atout pour certains, un défaut de conception pour d’autres. Les matériaux, la réponse des boutons, pourront sembler un peu cheap les premières minutes, surtout associés à la légèreté de l’accessoire, mais se sont finalement avéré assez agréables à l’usage, surtout conjugués à des vibrations idéalement calibrées. Peut-être est-il temps de proposer les manettes en trois tailles, S, M et L ? C’est en tous cas aussi dans ce sens que va la manette de Nacon, une proposition bienvenue. Mais ce n’est pas le seul atout du pad, qui nous propose aussi un remapping intégral des touches, une fonctionnalité particulièrement intéressante sur PC, ou encore le luxe de profiter sans coût supplémentaire du son Dolby Atmos. Reste le prix du pad, affiché à 49,90€, auxquels il faut encore ajouter 5€ si on opte pour une couleur autre que le noir ou le blanc, soit un peu plus chère que la manette filaire Xbox Series (41,99€ sur le store officiel). Un tarif qui fera hésiter ceux qui auront été convaincus par les propositions de l’accessoire…