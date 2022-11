Aerone – Le bon plan accessoires de cette fin d’année

Qui dit fin d’année dit cadeaux, et il serait peut-être temps de faire évoluer son setup gaming pour rendre sa vie derrière ses écrans plus facile ! Justement, nous avons pu mettre la main sur quelques articles d’Aerone, une marque de matériel gaming proposant un large choix de produits tout en étant raisonnable côté prix.

Nous n’allons évidemment pas faire un guide d’achat, mais une sorte de test de quelques petits articles qui pourront peut-être vous intéresser et se retrouver sous le sapin. Étant donné tout ce qu’on nous propose de plus ou moins convaincant sur le marché de nos jours, que vaut réellement Aerone ?

Les chaises gaming

Nous avons pu tester l’une des chaises gaming d’Aerone, et il y a beaucoup à dire. La première chose qui nous a frappé après avoir déballé et monté la chaise est la solidité du produit. Toutes les parties du siège sont de très bonne facture. Mieux encore, pour le prix, on a été étonné du poids, signe d’une certaine robustesse, sans que le design ne soit entaché, bien au contraire.

Vous avez beaucoup de possibilités pour customiser votre assise sur cette chaise. Entre l’inclinaison du dossier, la hauteur de la chaise, les différents choix de placement de l’accoudoir et même l’inclinaison de l’assise en elle-même vers l’avant, tout est fait pour que vous trouviez votre position parfaite de jeu.

Les lunettes anti-lumière bleue

Nous avons pu également essayer les lunettes anti lumières bleues de la gamme Aerone et pour être tout à fait honnête, on n’en attendait pas grand-chose. Force est de constater qu’on a été surpris par la finesse du produit. On a l’habitude de voir les lunettes de ce type avec un filtre beaucoup trop prononcé, mais celui des lunettes Aerone est assez discret, tout juste suffisant pour être efficace. Au-delà de ça, même le design sobre et assez discret permet d’être à l’aise en les portant.

Le tapis de sol

Si comme nous vous ignoriez qu’il existe des tapis de sol gaming, vous êtes au bon endroit. Il s’agit en effet de grands tapis (hexagonaux dans notre cas), qui permettent de mieux rouler sur le sol avec votre chaise, tout en évitant au maximum d’abîmer votre sol. Ça permet aussi de ne faire aucun bruit quand vous vous déplacez. Et en termes de texture, le tapis est fabriqué comme un tapis de souris un peu plus épais. Donc si vous avez envie de le mettre sur votre bureau (il faudra un très très grand bureau), c’est tout à fait possible !

Le bureau

Et en parlant de bureau, qu’en est-il est des bureaux gaming Aerone ? Après la chaise, le tapis, les lunettes, il faut bien un support de qualité pour pouvoir enfin jouer, et le bureau Aerone fera parfaitement l’affaire, du moins en fonction de votre setup. En effet, vérifiez bien votre setup de base (la grosseur de votre tour, si vous avez deux écrans ou non, etc), car il faudra en conséquence choisir un modèle plus ou moins grand.

Dans tous les cas, vous trouverez forcément votre bonheur dans tous les modèles disponibles. Le bureau gaming Spider 2022 (de 110cm) est toutes options : un support casque, un support pour une potentielle boisson, un tapis de souris qui prend presque tout le bureau, un rangement pour câbles à l’arrière et un système de rehaussement particulièrement intuitif. Il y a même des LEDs RGB pour embellir, que demander de plus ?

En conclusion, les produits d’Aerone nous ont agréablement surpris, que ce soit en termes de solidité, de design ou de sobriété. Le rapport qualité/prix est indéniable. Car même si on est évidemment pas sur de la qualité haut de gamme, le matériel fait très bien l’affaire. Si vous comptiez améliorer votre setup en vue des fêtes de fin d’année, Aerone serait peut-être la solution. Dans tous les cas, il y a plein de choix sur leur site selon le budget et les besoins, vous trouverez forcément ce qui vous convient le mieux.