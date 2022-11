Black Friday, -50% sur les exclus PS5 !

Dans le cadre d’une opération marketing de grande envergure, l’ensemble des gens qui ont des choses à vendre essaient de nous faire avaler du Black Friday pour nous refourguer des trucs dont on n’a pas besoin, au prétexte de baisses de prix même pas toujours vérifiées.

Pourtant, la période est aussi l’occasion de dénicher quelques bonnes affaires, à l’image des jeux en promo sur le PlayStation Store. La boutique numérique de Sony propose en effet de vraies bonnes affaires pour ce Black Friday, avec des remises importantes sur de nombreux titres PS4 et PS5, y compris sur des jeux récents, voire des nouveautés. On note ainsi toute une série d’exclus consoles PS5 affichées à -50%, rien que ça :

Spider-Man: Miles Morales 59,99€ 29,99€

Ghost of Tsushima Director’s Cut 79,99€ 39,99€

Ratchet & Clank : Rift Apart 79,99€ 39,99€

Returnal 79,99€ 39,99€

Demon’s Souls 79,99€ 39,99€

Si 50% ne vous semble pas encore une réduction suffisante, quelques gros hits PlayStation sont proposés avec des promos encore plus impressionnantes : Assassin’s Creed Valhalla (PS4 et PS5) est ainsi affiché avec un prix aminci de 67%, passant de 69,99€ à 23,09€ ; Deathloop bénéficie du même traitement, étiqueté lui-aussi à 23,09€ pour l’occasion ; Death Stranding Director’s Cut (PS5) passe de 49,99€ à 19,99€, soit -60% ; Ghostwire Tokyo vendu d’habitude 69,99€ ne coûte plus que 27,99€, soit là encore -60%.

Avec des réductions inférieures à 50%, mais toujours intéressantes, on trouve Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui connait une baisse de prix de 43%, passant de 79,99€ à 45,59€ ; le hit emblématique de la PlayStation 5, Horizon Forbidden West, prend -38%, passant de 79,99€ à 49,59€, tout comme l’autre exclu PS5, Gran Turismo 7, vendue au même prix.

Malgré leur sortie toute récente, NBA2K23 et Gotham Knights se voient affichés à des prix fortement réduits, avec -50% pour le jeu de basket (39,99€ au lieu de 79,99€) et -40% pour la Bat-Family (44,99€ au lieu de 74,99€). Une opération Black Friday qui pourrait aussi être l’occasion d’enfin essayer des titres que vous auriez pu rater à leur sortie, comme le miraculé Cyberpunk 2077, revenu de très loin, et vendu aujourd’hui 24,99€ avec son patch « current gen », ou Sekiro Shadows Die Twice Edition GOTY, affiché à -50%.

Les promos Black Friday sont proposées jusqu’au 29 novembre, et concernent de nombreux titres et DLC PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour feuilleter l’intégralité des offres, rendez-vous à cette adresse.