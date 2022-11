Désolé PlayStation, le gaming PC explose au Japon

On « accuse » régulièrement PlayStation de lâcher le Japon pour se recentrer notamment sur l’Amérique du Nord (fermeture de Japan Studio, nouveau mapping des boutons alignant le Japon sur l’Occident…), mais ne serait-ce pas finalement le Japon qui abandonne (un peu) PlayStation ? On caricature un peu, mais il semble que le marché du gaming y soit en pleine mutation, et le PC se taillerait sa part du lion.

C’est ce que révèle une enquête de KantanGames, un analyste basé au Japon et spécialisé dans le gaming. Ainsi, on peut lire dans son rapport que le marché du PC a doublé en seulement trois ans, pesant en 2021 près de 870 millions de dollars. Le fait même qu’on puisse lire ces chiffres est un signe du dynamisme du secteur.

« Depuis très longtemps, les analystes les plus importants de l’industrie au Japon ne s’embêtaient même pas à publier les chiffres du marché japonais du jeu sur PC, ou les enterraient profondément quelque part dans leurs rapports. C’est en train de changer. » – Dr Serkan Toto, KantanGames

Autre donnée intéressante : il y a seize millions de joueurs sur PC au Japon, soit 30% du total des amateurs de jeux vidéo. C’est quasiment 50% de plus qu’en 2015, où on en avait recensé onze millions. Et parmi eux, quatre millions et demi de joueurs jouent exclusivement sur PC. C’est ici le double des chiffres de 2015. Une croissance définitivement importante du secteur, notée également par Steam, qui place le Japon parmi les pays où sa croissance est la plus rapide.

Parmi les explications, on note une conjugaison de la pandémie et de ses effets sur les approvisionnements en semi-conducteurs (entre autres) : il a fallu s’isoler à la maison, et donc s’occuper, et les PlayStation 5 étaient indisponibles en rayon. Beaucoup de Japonais se seraient alors tournés vers des PC pour pouvoir jouer aux jeux de dernière génération.

Certains succès japonais développés pour PC ont pu aussi participer à ce changement. On pense à Final Fantasy XIV, MMORPG surtout joué sur PC, ou à Kantai Collection, un jeu sur navigateur très populaire dans le pays. De façon générale, l’arrivée de gros studios japonais plus systématiquement sur Steam (Capcom…) a accompagné le mouvement. Enfin, on note aussi une plus grande ouverture en général des joueurs japonais sur les productions étrangères.

Un dernier signe du retour fracassant du PC sur l’Archipel : sur les soixante jeux des six plus grands studios japonais montrés au Tokyo Game Show cette année, quarante d’entre eux sont annoncés sur Steam contre trente-huit seulement sur PlayStation 5 (un relevé qu’on doit au journal économique Nikkei).

Néanmoins, n’oublions pas que c’est bien toujours le jeu mobile qui domine la scène dans le pays avec, en 2021, des revenus de treize milliards de dollars, soit plus de la moitié des revenus totaux du secteur dans le pays (vingt et un milliards de dollars).