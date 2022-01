God of War – Pourquoi Sony ne voulait pas d’un portage PC

Avec la récente sortie de God of War sur PC, le dernier bébé de Santa Monica, devenu GOTY en 2018, a perdu son statut d’exclusivité PlayStation pour s’exporter sur PC, aux côtés de Days Gone et d’Horizon Zero Dawn. Et manifestement, selon les premiers retours, le portage de God of War serait une réelle réussite. Si on en croit les récents avis sur la page officielle de God of War sur Steam, les évaluations des joueurs sont « extrêmement positives ».

Mais cela n’a pas été simple de faire accepter à Sony ce portage, et de les convaincre. Et ce n’était pas gagné d’avance. Mais avec une telle réussite, on se demande comment cela pouvait être difficile. Mais d’après Cory Barlog, directeur créatif de chez Santa Monica, ce portage a nécessité un « effort collectif ».

Il a aussi expliqué à quel point c’était un effort considérable, pas seulement de Santa Monica, mais de pleins d’autres studios pour faire accepter à Sony ces portages PC. Beaucoup d’exclusivités sont très bonnes, et ont vu le jour grâce au budget et à la mise en avant de Sony, et quand les studios veulent revenir sur les clauses du contrat, ça fait grincer des dents. Sony est toujours très réticent à ce sujet, et quand on a posé la question à Cory Barlog concernant God of War: Ragnarök sur PC, il se dit très peu optimiste :

« J’en n’ai pas la moindre idée. Actuellement, nous nous concentrons sur un jeu à la fois. »

Si vous souhaitez voir l’interview de Cory Barlog et de son équipe, on vous redirige sur le site de Game Informer. God of War n’est pas le premier, et ne sera certainement pas le dernier jeu à vouloir sortir de son exclusivité pour toucher un plus grand nombre de joueurs. Mais il ne faut pas se leurrer, il faudra allonger la monnaie pour les studios. Sony reste une entreprise, et n’est pas là pour faire de cadeau. Celle-ci connait l’effet bénéfique en terme de visibilité, de budget et de marketing qu’elle apporte à tous ces jeux. Difficile de la convaincre de lâcher tout cela.