God of War: Ragnarök – Rumeur autour d’une date de sortie

Cette année 2021 a été marquée par de nombreux reports de jeux que l’on attendait. On peut citer à titre d’exemple Diablo IV, Horizon Forbidden West ou encore God of War: Ragnarök. Ce sont principalement des exclusivités PlayStation fortes, véritable marque de fabrique de Sony qui ont été reportés appauvrissant le catalogue de la PS5 cette année. Le premier God of War a été élu jeu de l’année en 2018. Un réel succès qui a permis à la licence de se doter d’une suite annoncée pendant le PlayStation Showcase en Septembre 2020. Initialement prévu pour 2021, le titre a dû être reporté à une date pour l’instant toujours inconnue.

Les rumeurs vont donc de bon train et c’est le compte de PlayStation Game Size sur Twitter qui a révélé une possible date de sortie pour God of War: Ragnarök. Le compte est spécialisé dans la recherche d’informations via les bases de données PlayStation et a donc pu trouver la date suivante : le 30 Septembre 2022.

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022 🟨 Maybe it's Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Le début d’année est chargée avec Horizon Forbidden West en Février ou encore Grand Turismo 7 au début du mois de Mars. Une sortie en automne permettrait à l’éditeur et à Gorilla Games de perfectionner la communication autour du titre et de préparer le public à sa sortie. Ce qui pourrait nous laisser penser que cette date est fausse est que, tout d’abord, il pourrait arriver plus tôt que prévu car sur le site officiel de PlayStation, le jeu a été ajouté dans la colonne « Sortie prochaine ». De plus, le compte Twitter précise tout de même que la date du 30 Septembre 2022 ne pourrait être qu’un créneau «place-holder» pour l’instant. Enfin, si on s’intéressait aux différentes dates de sorties des précédents jeux et à l’exception de deux titres, tous les jeux sont sortis au mois de Mars. Nous pourrions donc très bien envisagée une sortie durant ce mois.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une rumeur qui reste donc à prendre avec des pincettes en attendant une communication officielle de la part de PlayStation. Prévu sur PS4 et PS5, God of War: Ragnarök signera la fin de l’épopée de Kratos et son fils dans la mythologie nordique avec l’avènement du célèbre Ragnarök annonçant la fin du monde. Nous pourrions donc nous attendre à apercevoir d’autres dieux comme Thor dont le nom a été méprisé pendant le premier opus et à affronter le Serpent-Monde comme le veut la prophétie.