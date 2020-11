Horizon Zero Dawn – C’est au tour de GOG d’accueillir Aloy

Alors même qu’un nouveau voyage vers l’ouest est imminent, le premier voyage d’Aloy n’a toujours pas atteint le bout de sa course. Sorti il y a maintenant plus de trois ans (en Mars 2017) exclusivement sur PS4, Horizon Zero Dawn a depuis continué sa route jusqu’au PC via les plateformes Steam et Epic Games Store. Une incursion qui devrait se poursuivre dés la semaine prochaine avec l’arrivée de Horizon Zero Dawn sur la plateforme GOG.

GOG verra donc arriver Horizon Zero Dawn dans sa Complete Edition, incluant le jeu de base et son extension The Frozen Wilds. Bien qu’étant les derniers à en profiter, les utilisateurs de la plateforme de CD Projekt (si vous l’ignoriez) mettront la main sur une version PC tout à fait fonctionnelle. Ce qui, hélas, n’avait pas été le cas lors de la première arrivée du jeu de Guerilla Games sur ordinateur.

Pleine à ras bord de bugs, cette première version s’est vu fustiger par la presse et le public. Heureusement, les sorties de mises à jours (réglant les bugs et améliorants les shaders) successives sont venu donner au joueurs et joueuses PC le Horizon Zero Dawn qu’ils méritaient. Une version qui sera disponible sur GOG dés mardi prochain, le 24 novembre 2020.

Horizon Zero Dawn est d’ailleurs la seconde exclusivité Sony, juste après Death Stranding, à venir s’installer sur PC. Alors bien sur, aucune autre exclusivité Playsation ne prévoit de s’exporter. Pour autant, cela démontre une envie de la part de Sony de permettre à ses exclusivités de dépasser les frontières de leur console de salon. Et ça, c’est déjà une bonne nouvelle.