20 ans de Xbox – Retour sur les licences emblématiques

Le 15 novembre 2021 marquera les vingt ans de la première Xbox, les débuts d’une longue histoire mouvementée entre Microsoft et le jeu vidéo. Appartenant à la sixième génération de console, la Xbox deviendra une concurrente de taille face à la PlayStation 2 de Sony et au GameCube de Nintendo. Pour réussir une telle entrée sur le marché des consoles de salon, Microsoft s’est doté de nombreuses licences incontournables.

En effet le succès de la Xbox et son impact sur le marché vidéoludique aura été possible grâce aux licences exclusives à Microsoft, encore d’actualités pour certaines d’entre elles. Ainsi ce dossier nous permettra de revenir sur ces licences majeures qui ont bercé notre jeunesse et qui auront permis à la firme américaine de s’imposer parmi les autres constructeurs.

Halo

Bien entendu il est impossible de parler de la Xbox sans mentionner Halo, reconnu comme l’une des licences les plus emblématiques de la console, cette série aura réussi à s’affranchir du médium vidéoludique, devenant de ce fait une référence du FPS. Développée par Bungie puis reprise par 343 Industries, la saga Halo aura inspiré d’autres titres du genre grâce à une campagne ancrée dans la science fiction mais aussi grâce à son mode multijoueur travaillé et maitrisé, permettant de découvrir des armes futuristes.

En effet, ces dernières et les personnages de la licence sont aujourd’hui des icônes de la pop culture, si bien que Microsoft finira par baptiser Cortana, du nom d’un personnage de Halo, son assistant personnel intelligent pour les systèmes d’exploitation Windows. Ou quand la réalité rattrape la fiction… Le Master Chief n’a toujours pas dit son dernier mot puisque le très attendu Halo Infinite sera disponible le 8 décembre 2021, un bel exemple de réussite pour une licence déjà âgée de vingts ans.

Forza

Tout comme pour Halo, la licence Forza continue encore sa course sur les nouvelles consoles de Microsoft puisque Forza Horizon 5 est disponible depuis le 9 novembre 2021 sur Xbox Series, Xbox One et PC. La licence se divise en deux séries de jeux de course constituées des Forza Motorsport, avec ses courses de style professionnelles sur des circuits réels ou fictifs, et avec les Forza Horizon se concentrant sur l’aspect Open World.

Avec une sortie par an depuis 2011 la série Forza représente elle aussi une licence prolifique pour Microsoft et continue de proposer des jeux toujours plus réussis les uns que les autres. De plus la saga arrive à tirer profit des performances de chaque nouvelle génération de console pour ainsi s’améliorer graphiquement mais également au niveau du gameplay.

Fable

Des FPS au jeu de course, tous les genres ont été représentés dans la liste des licences appartenant à Microsoft, ce fut également le cas pour les RPG grâce aux titres de la série Fable. Suivant les aventure du « Héros » de son enfance jusqu’à l’âge adulte, Fable propose aux joueurs d’effectuer leurs propres choix entre le bien et le mal pour faire évoluer le protagoniste. Vos actions influenceront le comportements des autres personnages et vous vaudront des sobriquets en lien avec vos exploits.

La licence est devenu incontournable grâce à ses deux premiers volets sur la Xbox et la Xbox 360 et aura droit à un troisième opus en 2010. Ce dernier recevra des avis plus mitigés à cause des changements dans le gameplay et le décor plus industriels que les précédents. Là encore la licence n’est pas terminée puisqu’un quatrième épisode est actuellement en développement et sera disponible à une date encore inconnue sur Xbox Series et PC.

Les mentions honorables de la Xbox

Si ces trois licences sont devenues emblématiques et connaissent encore aujourd’hui un véritable succès, d’autres ont été crées ou acquises afin d’essayer de concurrencer les autres constructeurs. Ainsi Microsoft aura réussir à collaborer avec Oddworld Inhabitants, jusqu’alors en contrat avec Sony, pour développer les titres Oddworld : L’odyssée de Munch et Oddworld : La Fureur de l’étranger. Ces deux derniers épisodes représentent les dernières créations originales du studio qui se consacre depuis aux remakes des premiers épisodes.

Microsoft tenta également de rivaliser avec ses concurrents en créant une mascotte avec les deux épisodes de Blinx. Malheureusement la licence ne connait pas le sucées escompté malgré des intentions honorables et des idées novatrices. En effet Blinx nous proposait de suivre les aventures d’un chat pouvant contrôler le temps grâce à des Chrono-Spire, sortent d’aspirateurs. Toutefois le gameplay se révèle très vite répétitifs. La licence deviendra malgré tout une madeleine de Proust pour de nombreux joueurs et joueuses ayant grandi avec.

Il est plus que difficile de recenser toutes les licences de la première Xbox tant elles été nombreuses et ont marqués plusieurs générations. Ces dernières auront permit à Microsoft de s’imposer sur le marché et continue d’alimenter la grande guerre entre Xbox et PlayStation grâce aux nombreuses exclusivités disponibles sur chacune des consoles. Les plus nostalgique d’entre vous rebrancheront peut être leurs vieilles consoles ou se tourneront vers le Game Pass pour redécouvrir l’origine de ces licences emblématiques.