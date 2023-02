Xbox Game Pass – Quelles sont les entrées jeux vidéo de mars ?

Après Sony et sa sélection de jeux destinés aux souscripteurs des PS Plus Extra et Premium, c’est au tour de Microsoft d’exposer sa nouvelle fournée de titres réservés au Xbox Games Pass. Et ce que l’on peut dire spontanément, c’est qu’elle n’est pas très consistante, un peu à l’image de ce que l’on a pu apercevoir plus tôt dans le mois de février. La première liste se composait en effet des noms suivants (du moins, en grande partie) : Gundam Battle Alliance, Shadow Warrior 3 (dans sa Definitive Edition) ou encore Mount & Blade II, sans oublier l’un des jeux attendus de ce début d’année, Atomic Heart, qui vient tout juste de rejoindre le catalogue ce 21 février.

Si ce dernier semble diviser la presse, on souhaite à l’autre gros jeu prévu day one un autre destin davantage placé sous le signe de la réussite. Et il faut dire qu’il en a le potentiel, car oui, Wo Long: Fallen Dynasty s’annonce comme un Souls-like de haute qualité. Ce qui est un peu normal lorsque l’on sait que ceux qui s’en occupent ont, entre autres, participé à Nioh. Ce titre arrivera donc le 3 mars prochain. Mais avant, les abonnés auront peut-être le plaisir d’approcher le jeu issu des Shin Magami Tensei, Soul Hackers 2, qui reste assez honnête même s’il ne tient pas la comparaison avec les Persona avec lesquels il a évidemment un lien de parenté. F1 2022 est également attendu, et ce, pour le 2 mars prochain. Cependant, seuls les joueurs qui ont accès à l’EA Play (les abonnés Game Pass PC et Ultimate, donc) pourront s’y essayer. Voici, en résumé, les titres en question :

Atomic Heart – Disponible depuis le 21 février (Cloud, Consoles et PC)

Merge & Blade – 28 février (Cloud, Consoles et PC)

Soul Hackers 2 – 28 février (Cloud, Consoles et PC)

F1 2022 – 2 mars (Consoles et PC)

Wo Long: Fallen Dynasty – 3 mars (Cloud, Consoles et PC)

Bien sûr, outre les entrées, le service de Microsoft dira, comme de coutume, au revoir à d’autres jeux. Ce qui se fera le 28 février avec la sortie de gros softs tels que Dragon Ball FighterZ ou encore Octopath Traveler :