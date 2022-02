Soul Hackers 2 – Le JRPG qui fera de l’œil aux fans de Persona

Les fans de JRPG classiques l’avaient deviné : la mystérieuse page web mise en ligne par Atlus sous le nom Soul Hackers annonçait bien une suite plutôt inattendue au jeu Devil Summoner: Soul Hackers. L’annonce s’est faite via un livestream qui s’est ouvert sur un combat en « live action » (c’est-à-dire avec des acteurs) mettant en scène des personnages du jeu. Combat qui s’est tenu devant le temple shinto Kanda-Miojin, connu de la sphère jeu vidéo pour avoir hébergé la cérémonie de lancement de PlayStation 5.

Cette chorégraphie en cosplay avait des airs un peu rétro, ce qui n’était pas pour déplaire aux fans de Tokusatsu – ces séries japonaises en costume souvent un peu cheap, Bioman et autres Kamen Rider. Un style raccord avec le propos, puisque Soul Hackers 2 viendra réveiller une licence dont la sortie originale sur SEGA Saturn date de 1997. On sait peu de chose du scénario à l’heure qu’il est, les infos partagées par ATLUS se limitant à un vague pitch :

« Au milieu d’une guerre entre invocateurs démoniaques, il revient à Ringo et à son équipe de comprendre leur destin et de sauver le monde de l’apocalypse !»

ATLUS ? Des invocations de démons ? Sauver le monde dans un JRPG ? On est en terrain connu… Normal, Soul Hackers est, comme les jeux Persona, un spin off de la série Shin Megami Tensei ! La mise en scène présentée dans le trailer ci-dessous devrait ainsi sembler familière aux joueurs de Persona, tout comme les monstres qui y apparaissent. Ainsi, après avoir volé des cœurs dans Persona 5, il s’agira de pirater les âmes…

Pour être complet sur les quelques informations que nous possédons à l’heure actuelle, le chara design a été confié à Shirow Miwa, l’auteur du manga Dogs – Bullet & Carnage, et la musique sortira des studio Monaca, où travaille entre-autres l’auteur des B.O. de NieR, Keichi Okabe.

Et cerise sur le gâteau, le jeu sortira chez nous seulement 24 heures après sa sortie japonaise, le 26 aout prochain, avec des voix en japonais ou en anglais, et la présence de sous-titres français. Où l’on mesure encore, deux ans après, les effets bénéfiques du succès des Persona 5, et même de Persona 4 Golden avant lui !