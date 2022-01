Shin Megami Tensei V atteint 800 000 unités écoulées, un pic pour la série

Si vous êtes un de nos lecteurs réguliers vous le savez probablement mais, ici, nous aimons tendrement le JRPG. Il y a presque autant de raisons d’aimer les JRPG que de profils de joueur. Son esthétique et ses scénarios largement inspirés par la japanimation, le gigantisme de leurs univers, la nature épique du combat de jeunes adultes, la variété des formes de combat… Oui, un JRPG bien réalisé fait chavirer nos cœurs ! Et c’est aussi naturellement pour ces raisons que malgré, leurs (quelques) défauts, un Persona 5 ou un Xenoblade 2 nous font plus plaisir que le remake de la quatrième génération de Pokémon. Merci Atlus d’avoir sauvé notre hiver avec Shin Megami Tensei V.

Oui parce que tout ce qui fait un bon JRPG est présent dans le cinquième volet de cette série trentenaire. L’histoire n’est peut-être pas originale (encore moins dans sa propre série) mais elle se suit sans déplaisir, c’est un volet qui prend des risques (en osant les maps en monde ouvert et en simplifiant sa formule) et il dispose toujours d’un des meilleurs systèmes de combat disponibles sur le marché, une réussite incontestable donc pour ce volet qui n’aura pas volé ce record de ventes.

En effet, c’est lors de la discussion entre SEGA Sammy et ses investisseurs organisée le 14 décembre dernier que la compagnie s’est félicitée du sommet atteint, Shin Megami Tensei V ayant particulièrement réussi son lancement avec plus de 800 000 unités vendues, un score plus qu’honorable. Le record détenu par la série à ce jour appartenait alors à Shin Megami Tensei IV, sorti au Japon en 2013.

Enfin, évidemment, SEGA n’a pas donné rendez-vous à ses actionnaires pour ne parler que du succès du jeu, il les a aussi réunis pour parler d’avenir et de son engagement auprès du public. Pour Persona (sur lequel il semble miser beaucoup), l’éditeur compte multiplier les rendez-vous avec les fans par le biais de séries d’animation mais également de concerts (sortant par conséquent du format vidéoludique). Pour Total Wars, le japonais compte renforcer son engagement auprès des joueurs par le biais d’un jeu mobile (développé avec NetEase) mais aussi au travers du Game Pass, Sonic, lui, fera son retour avec Sonic Frontiers mais aussi avec sa 2ème aventure au cinéma (ce qui devrait lui assurer des partenariats commerciaux, de quoi mettre sa bouille à la vue du plus grand nombre).

Il en reste bien d’autres mais, si vous êtes intéressés d’en apprendre plus, nous ne saurions que vous conseiller d’éplucher les rapports de cette rencontre en cliquant sur les liens dans les sources. On rappelle qu’Atlus et SEGA ont annoncé que le remake de Persona 4 Arena Ultimax fera son arrivée sur PC et Nintendo Switch le 24 mars et qu’un RPG (Project ReFantasy) est en préparation. Pour ce qui est de Shin Megami Tensei V, aidez-le à passer le million, il mérite votre attention. Il n’est pour l’heure disponible que sur Nintendo Switch, et rien n’indique qu’il débarquera ailleurs.