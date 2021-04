Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster – L’embarras du choix

Nous y sommes presque ! D’ici un peu plus d’un mois (le 25 mai pour nos lecteurs pointilleux), les amateurs de démons, d’Atlus et, dans une moindre mesure, les fans de Persona pourront se replonger dans cet univers post-apocalyptique fascinant avec Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Et si la décision d’achat vous revient, le dernier trailer publié par l’éditeur (la branche européenne de SEGA) vous rappelle qu’il est loin d’être le seul choix que cette galette vous offre.

Effectivement, si on fait volontiers des combats dans un RPG/J-RPG, il ne faut pas oublier que les combats dans les jeux Persona/Shin Megami Tensei sont “politiques” et se font le reflet de vos idéaux, idéaux qui façonneront votre expérience dans ce Tokyo post- covid cataclysme. Ainsi, la dernière vidéo vous présente les différents chemins que vous pouvez emprunter ainsi que les alliés qui vous y mèneront, un aperçu sympathique donc à quelques semaines de l’arrivée de Jack Frost.

Pour rappel, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster vous offre de suivre un jeune personnage mi-homme, mi-démon. Ce dernier (votre avatar en fait) est le moteur de la transformation du monde, un changement dont le monde a vraiment besoin depuis la Conception, un évènement cataclysmique l’ayant transformé en champ de bataille sur lequel s’oppose anges et démons.

On terminera en rappelant que cette version du jeu comprendra un certain nombre d’éléments inédits par rapport à la version PlayStation 2 (un jeu qui nous ramène bien 12 ou 13 ans en arrière). Vu qu’il s’agit d’une remasterisation, vous vous doutez bien qu’il y a un certain nombre d’améliorations graphiques (notamment en ce qui concerne la résolution et les modèles 3D) mais le titre disposera également d’un système de sauvegarde plus souple. Enfin, la sortie sera accompagnée d’un patch de correction, ce dernier corrigeant quelques défauts soulevés par les joueurs japonais (disponible là-bas depuis octobre dernier).

Alors, qu’en dites-vous ? Hâte de prendre part au combat ? Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sortira sur PC (via Steam), PlayStation 4 et Nintendo Switch le 25 mai 2021.