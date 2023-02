Wo Long: Fallen Dynasty – Un essai avant le lancement

Bientôt, les amateurs de Souls-like auront l’occasion de se mettre sous la dent un tout nouveau titre qui annonce du tout bon. Révélé à l’occasion de la conférence Xbox du mois de juin 2022, Wo Long: Fallen Dynasty n’en a effectivement plus pour longtemps avant de se montrer.

C’est le 3 mars prochain que la nouvelle création de Team Ninja (Nioh) viendra avec l’intention de ravir un public avide de challenge. Car oui, comme le veut le genre, l’expérience promet d’être on ne peut plus douloureuse. Et ça, certains impatients en ont sans doute déjà eu un aperçu il y a quelques mois lorsqu’une démo venait rejoindre pour une poignée de jours seulement les catalogues de la PS5 et de la Xbox Series.

Les autres joueurs concernés par la future arrivée (ceux qui évoluent sur PS4, Xbox One et PC donc) n’ont jusque là pas eu le même droit. Cependant, cela appartiendra bientôt au passé, puisqu’une nouvelle démo sera mise à disposition sur toutes les plateformes ciblées par le titre à partir du 24 février prochain (impliquant une fois encore les consoles de nouvelle génération). Sera-t-elle différente de celle proposée en septembre dernier ? On l’ignore. En tout cas, une chose demeure inchangée: la récompense qui accompagnera la fin de la démo consistera là-aussi en un casque du Dragon Accroupi. En outre, la progression effectuée lors de ce court moment de découverte pourra être conservée pour la version définitive.

Pour rappel, le titre produit par Fumihiko Yasuda (président de Team Ninja) – avec l’entremise de Masaaki Yamagiwa (producteur de Bloodborne) – enverra ses participants dans une Chine des Trois Royaumes envahie par toute sorte de créatures mythiques, qui ne seront toutefois pas les seuls ennemis à vouloir donner du fil à retordre à notre héros. De puissants généraux et autres guerriers redoutables se trouveront également sur sa route, comme nous l’a notamment montré la dernière vidéo en date, qui se concentrait à donner un petit aperçu global sur le scénario. Lors de sa sortie du 3 mars 2023, Wo Long: Fallen Dynasty sera également ajouté au catalogue du Xbox Game Pass.