Jouez dès aujourd’hui et gratuitement à Wo Long : Fallen Dynasty

Présenté lors d’un Xbox & Bethesda Showcase cet été, le titre avait fait forte impression et rendu les joueurs immédiatement impatients. Il faut dire qu’on n’a pas de nouvelles IP aussi ambitieuses tous les mois… Bonne nouvelle donc, il est possible de s’essayer à Wo Long : Fallen Dynasty immédiatement, et totalement gratuitement. Aucune précommande ou autre préinscription ne sont nécessaires.

Une condition toutefois : il faut posséder une console de dernière génération. La démo de Wo Long n’est en effet proposée que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu se déroule dans un contexte historique parallèle que l’on pourrait décrire comme une histoire de Dark Fantasy dans la période des Trois Royaumes. Le jeu est évidemment un Souls-like (vous aviez deviné à « Dark Fantasy », non ?!).

C’est la Team Ninja (Nioh) qui est aux commandes, son Président Fumihiko Yasuda produisant le jeu, comme il l’a fait pour les deux Nioh. Ce dernier est accompagné pour l’occasion d’un autre grand nom du genre en la personne de Masaaki Yamagiwa, ex-Japan Studio et producteur de Bloodborne. On n’est pas très loin d’une Dream Team pour amoureux de jeu maso… !

Le jeu a vocation à être difficile, et Koei Tecmo publie à l’occasion de cette démo une vidéo de « tips » visant à ne pas laisser les joueurs seuls dans cet enfer. Par ailleurs, la démo permettra d’avoir un aperçu du mode multijoueur en ligne, de la création de personnages, et de quelques fonctionnalités in game, comme l’exploration verticale et l’importance de la morale dans le système de jeu. Quiconque viendra à bout de la démo sera récompensé par un casque du Dragon Accroupi (Crouching Dragon Helmet), utilisable dans la version complète du jeu.

Attention, la démo ne restera accessible qu’une dizaine de jours, et disparaîtra des stores numériques le 26 septembre prochain. Quant à Wo Long : Fallen Dynasty, on ne connait pas encore sa date de sortie, mais cette démo est probablement le signe que cela ne devrait plus tarder…