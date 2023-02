PS Plus – Les jeux Extra et Premium de Février 2023

La gamme de titres proposée en janvier s’étant révélée plutôt décevante, Sony et son programme PS Plus étaient attendus au tournant pour février. La proposition du palier Essential de ce même mois se situant plutôt du côté positif de notre barre de jugement, il restait à savoir si les autres niveaux allaient lui emboîter le pas ou si la déception allait être au rendez-vous.

Se sont donc donner rendez-vous de nombreux titres, dont un certain Horizon: Forbidden West. Sorti il y a un peu moins d’un an, la suite des aventures d’Aloy fait donc son entrée dans le palier Extra, aux côtés de Borderlands 3, The Quarry, Scarlet Nexus ou encore Resident Evil VII. Pour la palier Premium, on retrouve du classique, comme Legend of Dragoon ou encore Wild Arms 2.

Liste complète des jeux Extra et Premium du PS Plus (février 2023)

Extra/Premium

Horizon: Forbidden West (PS4/PS5)

The Quarry (PS4/PS5)

Resident Evil VII (PS4)

Outriders (PS4/PS5)

Scarlet Nexus (PS4/PS5)

Borderlands 3 (PS4/PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I Am Setsuna (PS4)

The Forgotten City (PS4/PS5)

Premium

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2 (PS1)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1)

Destroy All Humans! (PS4)

Tous ces jeux seront disponibles pour les abonnés Extra et Premium dès le mardi 21 février. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la proposition de ce mois est placée sous le signe de la diversité et, surtout, de la volonté de Sony de donner envie aux joueurs n’ayant pas encore franchi le pas d’enfin passer aux paliers supérieurs, notamment grâce à la présence d’Horizon: Fobidden West. En sachant que le constructeur était plutôt frileux quant au fait d’ajouter ses grosses exclus dans son service, on peut imaginer que le PS Plus 2.0 n’atteint sûrement pas les objectifs fixés par le géant nippon.

Pour ceux que l’aventure avec Aloy n’intéresse pas, il y aura de quoi se mettre sous la dent : de l’action survoltée avec Borderlands 3 (même si la formule marche moins bien qu’au début), du RPG avec Scarlet Nexus et Oninaki, ou encore de l’épouvante avec Resident VII et The Quarry. Les amoureux du rétro se retrouvent encore une fois plutôt lésés. Même si les titres sont bons, la sélection reste définitivement trop maigre.