Like a Dragon: Ishin! – Par quel jeu commencer la saga Yakuza ?

Les premières images de Like a Dragon: Ishin! vous ont fait envie, et ont fini de vous décider, après les excellentes critiques reçues par le dernier épisode en date, de vous lancer dans la grande aventure Yakuza ? Quelle magnifique idée ! Cela étant, entre la saga principale mettant en scène Kiryu Kazuma, les remakes Kiwami, le reboot Like a Dragon et son nouveau héros Ichiban Kasuga, et maintenant, l’épisode se déroulant à la fin de l’ère Edo, par où commencer ?

Commencer la saga Yakuza dans l’ordre de publication

Comme pour Star Wars, la meilleure façon de vivre la saga est peut-être encore de la découvrir dans l’ordre où elle est apparue. Le premier épisode de Yakuza est un jeu de 2005 sorti sur PlayStation 2, et demandera ainsi quelques efforts pour être apprécié à sa juste valeur. Heureusement, le studio Ruy ga Gotoku, qui développe aujourd’hui la licence, a publié des remakes des deux premiers épisodes : Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.

Yakuza Kiwami permet de vivre les tout débuts de la saga, dans son scénario original, mais en profitant d’une qualité graphique actuelle. Le jeu garde certains aspects de son âge, comme une durée de vie plus courte que ce à quoi on est habitué aujourd’hui, et une carte aux dimensions limitées, mais reste malgré tout une belle aventure à vivre, avec des qualités scénaristiques et de mise en scène n’ayant rien à envier à des jeux plus modernes.

Commencer dans l’ordre chronologique

Comme pour Star Wars (encore, décidément), l’histoire n’a pas été racontée dans l’ordre de publication des jeux. Ainsi, après un Yakuza 5 dantesque dans lequel le joueur incarnait pas moins de cinq personnages, la série se dote d’un nouveau moteur et d’un épisode Zéro, revenant sur les débuts de Kiryu Kazuma, avant même qu’il ne rejoigne la pègre.

Cet épisode, de par son positionnement de préquelle, tout en étant finalement l’un des jeux les plus récents de la saga (seuls Yakuza 6 et Like A Dragon sont venus après, usant du même moteur maison, le Dragon Engine), représente un très bon choix pour démarrer avec la série. C’est de plus un très bon épisode, particulièrement généreux, qui laisse la part belle à la relation paradoxale entre Kiryu et son meilleur ennemi Goro Majima ; exactement ce qu’il faut pour que le joueur s’implique émotionnellement et que la saga devienne l’une de ses préférées !

Reprendre tout à zéro avec le reboot

C’était l’une de ses nombreuses qualités : le dernier épisode, parfois désigné comme Yakuza 7, mais portant le titre officiel de Yakuza: Like a Dragon, permettait à n’importe qui, familier de la licence ou non, de rentrer dans l’aventure. Le studio Ryu ga Gotoku avait en effet fait le choix de raconter une nouvelle histoire, portée par un nouveau personnage (Kiryu avait fait le choix de disparaître à la fin de Yakuza 6), dans une nouvelle ville. Le gameplay avait connu quelques changements également, résolvant les combats non plus à la manière d’un beat’em all, comme c’était le cas jusque-là, mais au tour par tour, comme dans un J-RPG. Une façon d’introduire une bonne dose de méta dans le jeu, son héros Ichiban Kasuga ayant pour but dans la vie de faire de la sienne une aventure à la Hero Quest !

Cette nouvelle direction de gameplay très réussie, ses qualités d’écriture et la générosité du jeu ont été particulièrement appréciées par la presse et le public, et le jeu s’est retrouvé nommé dans différentes catégories de nombreuses cérémonies l’année de sa sortie. Nous avions nous-mêmes été particulièrement élogieux à son égard.

Et Ishin ?

Vous pourriez vous laisser tenter par Like a Dragon: Ishin! pour faire vos premiers pas dans la saga. Après tout, l’histoire se situe dans une timeline alternative, plus d’un siècle avant les événements de Yakuza 0. Le jeu, bien qu’originellement sorti sur PlayStation 3 en 2014, est un remake à la manière des Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, promettant ainsi d’embarquer tout le confort graphique d’un jeu contemporain.

Cependant, le transfert des intrigues et des personnages de Yakuza à l’époque des samouraïs perdrait beaucoup de son sel pour un joueur qui n’aurait pas les références des jeux Yakuza cités… Nous vous conseillerons donc de parcourir (au moins) l’un des épisodes cités ci-dessus avant d’aller flâner dans le Kyoto de la deuxième moitié du XIXe siècle… (Tiens ! Ce sera d’ailleurs le premier jeu Yakuza dans lequel on ne commencera pas par aller voir les jeux d’arcade proposés dans les salles SEGA…!). Like a Dragon: Ishin! sera disponible dès le 21 février, sur PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (One et Series) et PC.