RGG Summit – Pluie d’annonces pour la licence Yakuza

Alors que les épisodes State of Play et Nintendo Direct ont semble-t-il ravi les fans, les conférences de haute tenue continuent avec cette fois les annonces du studio Ryu Ga Gotoku, à l’origine des jeux Yakuza et Judgment, dans le cadre de leur RGG Summit. Le lien avec les conférences d’hier sera vite fait, puisque la première des annonces que le studio avait à nous faire, c’est la sortie de Like A Dragon: Ishin!

Des rumeurs de portage concernant le titre couraient depuis un petit moment, et le titre était réclamé par toute la communauté des fans de Yakuza. Ishin est en effet un titre sorti en 2014 uniquement en japonais. Il s’agit d’une histoire parallèle à la saga principale, reprenant le gameplay et le casting habituel de sjeux Yakuza, les transportant en 1868, alors que la période Edo touche à sa fin. Nous serons gâtés puisque non seulement Ishin! ressort traduit, mais surtout, c’est un remake qui nous sera ici proposé, sublimant le jeu PS3 pour en faire un titre current gen.

Concernant le titre Like a Dragon, qui pourrait faire penser au dernier opus de la saga, il s’agit en fait de la traduction du titre original de la série. Les jeux Yakuza s’intitulent en effet Ryu Ga Gotoku (« Like a Dragon », donc) au Japon. Le jeu sortira comme annoncé hier sur PlayStation 4 & 5, mais aussi sur Xbox One et Series, ainsi que sur PC. De plus, on a appris aujourd’hui la sortie d’une édition numérique Deluxe, qui proposera du contenu in game supplémentaire, une difficulté max exclusive, et la possibilité de jouer trois jours avant les autres ! Sortie annoncée pour Février 2023.

Si la nouvelle de la ressortie d’Ishin! était déjà excellente, les studios ne se sont pas arrêtés là. Ceux qui se demandaient si la structure allait survivre au départ de Toshihiro Nagoshi pourront se faire une idée… Ainsi, outre son retour dans le remake d’Ishin!, Kiryu Kazuma reviendra aussi dans un jeu inédit, titré Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased his Name. Le titre reviendra sur le chemin emprunté par Kiryu après les évènements de Yakuza 6, dans un jeu annoncé comme environ à moitié plus court qu’un jeu Yakuza classique, et reprenant les mécaniques de beat’em all des Yakuza 1 à 6, depuis adoptéees par Judgment. Le titre qui sortira quelque part en 2023 devrait faire le lien avec LA grosse annonce de ce RGG Summit…

Car si on se doutait qu’une suite à Yakuza: Like Dragon était dans les tuyaux, et si on imaginait bien voir quelques images ce soir, on était loin d’avoir imaginé la surprise que nous réservaient les studios : Ichiban Kasuga, héros de Yakuza: Like a Dragon, reprendra du service dans el prochain jeu aux côtés de… Kiryu Kazuma ! Le personnage légendaire de Kamurocho reprend donc la place de personnage principal qu’il avait confié à Ichiban, avec pour l’occasion un nouveau look (auquel il va falloir s’habituer…).

La saga reprend la numérotation qu’elle avait un temps laissée de côté, et le jeu s’intitulera Like a Dragon 8. Le titre conserve cependant les mécaniques RPG initiées dans l’opus précédent. Like a Dragon 8 sortira en 2024 sur PlayStation 4 & 5, Xbox One et Series, et PC. Inutile de préciser à quel point on est impatient…

Enfin, cerise sur le daifuku, les jeux Judgment sont désormais disponibles sur PC, individuellement ou dans une compilation des deux titres incluant gratuitement le DLC The Kaito Files. SEGA a ainsi probablement réussi à s’entendre avec l’agence qui gère l’image de l’acteur principal, et qui s’opposait à cette sortie jusqu’ici. Ce qui nous donne aussi une bonne raison d’espérer voir arriver un jour un troisième épisode de cette série spin off très réussie…