Yakuza – La licence de SEGA (re)passe sur grand écran !

Voilà une information dont on ne sait pas trop s’il faut la craindre ou s’en réjouir. SEGA vient de lancer le développement d’un film basé sur sa célèbre franchise Yakuza. « Enfin ! », pourrait-on s’écrier, tant le matériau d’origine est criant de cinématographie.

Cependant, il faut aussi se souvenir que ce qui fait l’esprit Yakuza, c’est ce mélange équilibré entre scénario de polar, jeu d’action, mini-jeux parfois grotesques, scènes grand-guignolesques et cinématiques inspirées. Un melting-pot qui pourrait difficilement survivre à un transfert de média.

Ce ne serait pourtant pas la première fois que les aventures de Kiryu Kazuma passent sur grand écran. Takashii Miike lui-même, cinéaste compulsif aux cinq films par an, réalisateur des cultissimes Audition (1999), Visitor Q (2001) ou Ichi the Killer(2001, encore), qui a aussi donné dans l’adaptation d’animes délirants (l’excellent Yatterman en 2009, ou encore son adaptation de Jojo’s Bizarre Adventure en 2017), Miike, donc, a déjà mis en scène une adaptation de Yakuza en 2007 intitulée Yakuza: Like a Dragon (ça vous rappelle quelque chose ?!).

Côté casting, on ne sait encore rien, le projet venant d’entrer en production. SEGA et les producteurs désignés pour le film, 1213 Entertainment et Wild Sheep Content, cherchent leur scénariste…

Après être passés par quelques années honteuse, les films tirés de jeux vidéo ont en ce moment le vent en poupe : un Tomb Raider honorable, un Assassin’s Creed critiquable mais pas ridicule, un Détective Pikachu qui a surpris par sa réussite et, surtout, un Sonic : Le Film qui a pris tout le monde de court en devenant le plus gros succès d’un jeu vidéo au cinéma. Et justement, Yakuza est la deuxième plus grosse franchise de SEGA juste derrière… Sonic !

En attendant, le septième épisode de Yakuza arrive en France le 17 novembre prochain (les précommandes sont déjà ouvertes), et tandis que les épisodes Kiwami ont fait leur arrivée sur le Game Pass de Microsoft, certains titres de la franchises sont en ce moment même en promo sur le PlayStation Store…

Et en l’absence de toute image de ce prochain film, on se remet la bande-annonce du film de Miike.