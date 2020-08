Yakuza: Like a Dragon vient alourdir le calendrier des sorties d’automne

Avec le retour du mois de septembre (oui, désolé d’arriver avec des mauvaises nouvelles, mais septembre, c’est déjà la semaine prochaine…), c’est le retour du bahut ou du boulot, le retour de la pluie… Mais aussi le retour d’un calendrier des sorties digne de ce nom ! Ainsi, parmi les titres attendus pour cette fin d’année 2020 qui ne s’appellent pas Cyberpunk 2077, on trouve Yakuza: Like a Dragon, septième épisode canonique de la licence, qui possède désormais une date de sortie.

Le jeu sortira donc chez nous le 17 novembre prochain, accompagné d’un élégant Steelbook et de contenu supplémentaire in-game pour sa version Day Ichi (et non, ce n’est pas “ici” en ch’ti, mais Day One en japonais, avec un petit rappel de l’identité du nouveau héros, Ichiban).

Mais ce n’est pas tout ! Profitant de cette annonce sur la date de sortie, SEGA a aussi publié un nouveau trailer délirant qui met en scène à la fois les combats de rue cartoonesques auxquels on participera dans le jeu, mais aussi les jobs que les héros pourront endosser : cuisinier, escort boy ou idol… Yakuza: Like a Dragon fait dans la variété !

Deux qualificatifs qui collent à la série depuis son premier épisode : généreux et débridé. Généreux parce que les contenus sont toujours massifs – et plus encore avec les derniers épisodes sortis sur PlayStation 4, que ce soit en termes de cinématiques, de durée de vie ou de mini-jeux proposés dans l’aventure. Débridé, parce ce que les jeux Yakuza ont toujours réussi à garder cet équilibre fragile entre drama violent et humour anime décomplexé.

Si clairement, on aura du mal a abandonner Kyryu pour Ichiban Kasuga, Yakuza: Like a Dragon semble vouloir rester sur ce credo, et pourrait réussir à rafraîchir la licence en y ajoutant fort intelligemment le côté meta qu’on attend de lui, Ichiban Kasuga, fan de Dragon Quest, voyant sa vie comme un jeu vidéo…

Le jeu sortira donc le 17 novembre sur PlayStation 4 et Xbox One, et sera immédiatement disponible pour Xbox Series X à la sortie de la machine. Il sera ensuite également disponible sur PlayStation 5 un peu plus tard.