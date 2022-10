Like a Dragon: Ishin – Le Yakuza à l’ère des samouraïs

Annoncé à l’occasion du dernier State of Play, Like a Dragon: Ishin nous en a dévoilé un peu plus il y a quelques jours au cours d’une longue vidéo de gameplay. Dans cette dernière, le studio Ryu Ga Gotuku nous montre une fois de plus sa maîtrise de la narration et de la mise en scène. Certes l’aspect semble quelque peu daté, mais il est bon de rappeler que le titre est un remake d’un jeu sorti en 2013 sur PS3 et PS4, et qui n’avait jamais traversé les frontières du Soleil Levant.

D’ailleurs à cette occasion, le producteur de la franchise, Masayoshi Yokoyama, nous expliquait que le jeu ne serait pas doublé. Il n’y aura donc que les voix japonaises pour coller au plus près de l’ambiance de l’ère Bakumatsu. Rassurez-vous, les sous-titres français seront tout de même de la partie.

« Pour le remake d’Ishin, nous utilisons des sous-titres. Nous ne doublons pas les voix off. Nous traduisons le jeu en anglais, mais le vocabulaire spécialisé et la façon dont les gens parlaient à l’époque du Bakumatsu rendait les lignes incroyablement longues, donc ça ne marchait pas. Alors cette fois, nous faisons des sous-titres. » Masayoshi Yokoyama, producteur du jeu

Nous retrouvons donc le protagoniste de cet épisode : Sakamoto Ryoma, (ancêtre de Kazuma Kiryu, héros de la franchise Yakuza) devant aller affronter une personnalité importante du gang adverse. Un premier affrontement nous dévoile alors certaines mécaniques du jeu, notamment un système de cartes débloquant certaines habilités, comme une bulle aspirant les ennemis en son centre pour continuer notre combo ou même l’utilisation d’une arme à feu. Autre habilité : certaines cartes peuvent tout bonnement donner une capacité spéciale semblable au Kaméhaméha d’un certain Sangoku !

Parce qu’il s’agit d’un épisode sorti originellement en 2013, le système de combat reste celui qu’on connaissait traditionnellement dans Yakuza avant le virage tour par tour de Like a Dragon, soit du beat’em all. Alors on le comparera peut-être au mastodonte sorti il y a quelques années, Ghost Of Tsushima, mais les deux titres n’ont de semblable que le thème des samouraïs, Ishin se voulant bien plus dans la veine des RPG avec les différentes combinaisons de techniques et consommables pour obtenir différents effets sur son personnage.