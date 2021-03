Yakuza: Like a Dragon se met enfin à jour sur PlayStation 5

Sorti initialement au Japon le 16 janvier 2020 puis par la suite en Occident à la fin de l’année avec une exclusivité temporaire next-gen sur Xbox Series, Yakuza: Like a Dragon s’apprête à débarquer sur PlayStation 5 dans une version plus aboutie grâce à une mise à jour technique non négligeable. Deux modes de jeu seront disponibles pour profiter des capacités techniques de la console :

Un mode “ qualité ” qui donnera la priorité à la résolution graphique, et apportera une résolution 4k ainsi que 30 fps .

” qui donnera la priorité à la résolution graphique, et apportera une résolution ainsi que . Un mode “performance” qui, de son côté, privilégiera une fréquence d’images plus élevée, 60 fps, mais avec une résolution à 1440p.

À retenir que cette mise à jour sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu, mais attention, elle ne sera pas compatible avec les sauvegardes PS4. Oui, vous lisez bien, les joueurs souhaitant profiter des ajouts de la PS5 devront obligatoirement recommencer une partie. Ce qui semble quand même dommage, surtout pour un jeu sorti il y a près de cinq mois, pour tous les joueurs ayant apprécié le jeu sur PlayStation 4 et qui souhaitaient prolonger l’expérience et qui ne pourront pas profiter de leur partie tout en bénéficiant des ajouts techniques de cette mise à jour.

Cela reste tout de même dommage d’avoir à faire des concessions et choisir entre les fps et la résolution, entre la fluidité et la qualité esthétique globale. Rêvons d’un jour où nos conditions de jeu seront optimum et où ce genre de choix graphique ne sera plus qu’un lointain souvenir. Mais ne boudons pas notre plaisir devant cet épisode qui a le mérite de renouveler la licence et apporte une vraie fraicheur à la saga.

Pour rappel, Yakuza: Like a Dragon est un RPG japonais édité par SEGA et développé par le studio Ryu ga gotoku qui a œuvré sur la saga des Yakuza, mais également dernièrement sur le très intéressant Judgment.