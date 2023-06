Microsoft sur le point de conclure le deal avec Activision Blizzard ?

C’est en tout cas ce que semble indiquer la dernière action de la FTC (Federal Trade Commission), équivalent américain de notre DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). L’agence s’est déjà opposée au rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft fin 2022, en portant l’affaire devant les tribunaux ; action qui, selon de nombreux observateurs, n’a aucune chance d’aboutir.

Depuis, le rachat a été validé par 39 pays, dont le Japon, la Chine et l’Union Européenne. Seul le Royaume Unis s’y est opposé, arguant de la position dominante de Microsoft sur le cloud gaming. L’Américain a d’ailleurs fait appel.

Or, l’accord doit être définitivement conclu avant le 18 juillet prochain, ou il devra-t-être renégocié, ou enterré, et dans le cas de cette deuxième option, Microsoft devra payer une indemnité de 3 milliards de dollars à Activision. Impressionnante, cette pénalité n’est pourtant pas le moteur de Microsoft, qui semble vraiment tenir à son acquisition. Ainsi, le constructeur américain semble vouloir accélérer les choses pour entériner le rachat, quitte à contourner l’opposition du Royaume-Uni. Il serait question par exemple de séparer les activités de Microsoft et d’Activision au Royaume-Uni, où les jeux comme Call of Duty seraient exclus du Game Pass sur le territoire et distribués par un éditeur tiers…

Une stratégie qui n’existe qu’à l’état de rumeur, mais qui inquiète déjà la FTC américaine, puisque celle-ci, en plus de son recours devant le tribunal, vient de déposer une « demande d’injonction préliminaire et d’ordonnance restrictive temporaire » (« a preliminary injunction and a temporary restraining order »), soit une demande de blocage temporaire mais immédiat de la transaction. L’affaire portée devant la justice par la FTC ne devrait pas être étudiée avant Aout, trop tard donc si Microsoft réussissait à passer au-dessus du blocage du Royaume Uni et à conclure le deal avant la date du 18 juillet… D’où cette décision dans l’urgence, que certains qualifieraient de désespérée, ou au moins de mesure de la dernière chance.

Nous ne pensions pas voir la situation évoluer avant un bon moment, nous pourrions être surpris… Et l’été de se montrer très agité !