Le Royaume-Uni refuse l’acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft

C’est la plus grosse péripétie dans cette affaire qui dure depuis plus d’un an. Ce serait même un excellent cliffhanger de fin de saison si l’acquisition d’Activision-Blizzard-King par Microsoft était une série. En janvier 2022, le constructeur américain secouait la planète gaming en annonçant vouloir s’offrir ActiBlizz pour la modique somme de 69 milliards de dollars. Pour se faire une idée de ce que représente une telle somme, souvenons-nous que Disney a acheté Star Wars et Marvel pour « seulement » 4 milliards de dollars chacun…

Une telle acquisition, cependant, ne pouvait pas se faire en un claquement de doigts, et les conséquences pour l’industrie devait être mesurées avant que les autorités gouvernementales n’approuvent le deal. Un processus d’enquête mené indépendamment par les administrations de différents pays suit ainsi son cours depuis maintenant plus d’un an, portant un intérêt bien particulier à la licence Call of Duty. La série de jeux FPS est en effet à la fois le plus gros jeu sur Xbox, mais aussi le plus gros jeu sur PlayStation. Le fait de faire passer la marque sous pavillon Microsoft inquiète donc les régulateurs, qui craignent un déséquilibre du marché.

Coup de tonnerre hier, 26 avril, le UK’s Competition and Markets Authority (la Direction de la Concurrence au Royaume-Uni) rejette l’accord entre Microsoft et Activision-Blizzard-King. Et très étonnamment, ce n’est pas le sort de Call of Duty, pourtant au centre des débats, qui a motivé cette décision, mais le cloud gaming ! Le CMA estime en effet que Microsoft est très en avance sur le cloud gaming, via le service de jeu en streaming du Game Pass, et son infrastructure Azure, et que le laisser acquérir une aussi grosse licence que Call of Duty ne ferait que renforcer son avantage et pourrait déréguler le marché, et à termes, nuire à l’innovation.

Cloud gaming, Call of Duty, innovation dans une même phrase, on avoue avoir un peu de mal à suivre le cheminement intellectuel. Tout comme Brad Smith, Vice-Président de Microsoft, qui a déclaré :

« Nous sommes particulièrement déçus qu’après de si longues délibérations, cette décision semble refléter une compréhension erronée de ce marché et de la façon dont le cloud fonctionne réellement. »

Alors est-ce la fin de l’histoire ? On pourrait imaginer une sorte de sortie de secours, où Microsoft signerait un accord avec un ActiBlizz resté indépendant pour publier les jeux de la société sur le Game Pass. Après tout, c’est bien là l’objectif du rachat. Cependant, on n’est pas certains que ce soit un deal qui puisse plaire aux actionnaires d’Activision, et un retrait volontaire du process d’acquisition par Microsoft pourrait se chiffrer en milliards d’euros de pénalité.

Évidement, Microsoft a annoncé faire appel de la décision du CMA, appel qui sera porté devant un tribunal commercial. La décision de ce dernier ne devrait pas être rendue avant plusieurs mois, et s’il elle se faisait au bénéfice du constructeur américain, l’affaire retournerait devant le CMA avec les nouveaux arguments fournis par le tribunal. Ainsi, si ce n’est pas la conclusion de l’histoire, c’est au moins le « season finale » de cette série, dont on ne connaitra probablement pas le dénouement cette année…