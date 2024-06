Life is Strange: Double Exposure – Max reprend du service

S’il y a bien un jeu qui nous fait retomber dans la vibe Tumblr des années 2010, c’est Life Is Strange. Paysages mélancoliques, souvenirs couleur sépia, fringues dénichées à la fripe du coin et surtout playlists indie douces-amères… L’expérience proposée en 2015 (et remasterisée en 2022) à travers ses cinq épisodes aura marqué nombre de joueurs. L’opus développé à l’époque par Don’t Nod (en alternance avec Deck Nine sur les prochains opus) et édité par Square Enix propose une aventure narrative mêlant relations, enquête, et super-pouvoirs.

Son ambiance si particulière est aujourd’hui une référence, et surtout un succès fracassant pour le studio français. Max Caulfield, la protagoniste, découvre au travers d’une vision qu’elle a la capacité de remonter le temps de quelques secondes. Elle va utiliser son pouvoir à bien des escients, tout en développant sa relation très marquante avec sa meilleure amie d’enfance aux cheveux bleus, Chloe Price. Neuf ans après avoir laissé nos deux amies d’Arcadia Bay, c’est lors du Xbox Games Showcase 2024 que Deck Nine (cette fois-ci) a dévoilé avec un trailer d’annonce la suite des aventures de Max dans Life Is Strange: Double Exposure.

Max (qui a bien grandi) semble avoir approfondi sa passion pour la photographie, puisqu’elle est désormais photographe résidente à l’Université Caledon. Elle paraît avoir trouvé du réconfort auprès d’une nouvelle amie, Safi, qui sera malheureusement retrouvée sans vie. C’est sans compter sur ses capacités surnaturelles, car Max voit ses pouvoirs évoluer et peut désormais accéder à une temporalité parallèle où Safi est encore en vie. Sa mission, donc, est d’empêcher le meurtre de son amie, et surtout découvrir le responsable.

Alors que tous les yeux sont plutôt rivés sur Don’t Nod et leur prochain Lost Records (prévu pour fin 2024), cette suite directe du premier Life Is Strange est une très bonne surprise. En revanche, il faut garder en tête que cette fois-ci, le contexte autour des studios a bien changé. Que l’on parle de Deck Nine ou Don’t Nod, de récentes (et graves) accusations ont été formulées publiquement et sont très loin des valeurs véhiculées par les titres. Pas sûr que cela impactera les ventes de Lost Records ou Life Is Strange: Double Exposure, mais force est de constater que la belle époque des années 2010 est bel et bien finie.

Le trailer d’annonce de Life Is Strange: Double Exposure dévoilant essentiellement le scénario principal, Deck Nine vous donne rendez-vous le jeudi 13 juin à 18h (fr) sur la chaîne YouTube de Life Is Strange pour en apprendre davantage sur le jeu, les coulisses de sa conception et quelques aperçus du gameplay. Le titre aura droit à trois éditions : Standard, Deluxe, et Ultime. L’édition Ultime, pré-commandable dès maintenant, vous donnera accès aux deux premiers chapitres deux semaines avant la sortie du jeu.

Life Is Strange: Double Exposure sortira le 29 octobre 2024 sur Xbox, PS5, Steam et Windows Store (une sortie Switch est également prévue, sans date pour l’instant). Plus qu’à espérer que Chloe fasse une apparition surprise désormais !