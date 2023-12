Lost Records: Bloom & Rage – Retour aux années 90

Les Games Awards 2023 sont désormais derrière nous, plébiscitant Baldur’s Gate III des belges de chez Larian Studios au titre de GOTY. La cérémonie aura été l’occasion d’une petite compétition saine entre différents jeux, offrant par ce biais une tribune pour permettre aux différents acteurs de l’industrie de se faire mousser entre eux.

Du coté des annonces aussi, on peut se satisfaire d’avoir eu notre lot de surprises à grands coups de « World Premiere ». Parmi elles, comment ne pas citer la bande annonce de Lost Records: Bloom & Rage, la toute première production de la nouvelle filiale canadienne de DON’T NOD basée à Montréal ? Piloté par les esprits créatifs de Life is Strange, il s’agira à nouveau d’une aventure narrative se déroulant cette fois-ci dans les années 1990. Frédérique Fourny-Jennings, Directrice Générale de DON’T NOD Montréal, s’est également exprimée sur ce que représente Lost Records aux yeux du studio.

« Au cours des trois dernières années, nous avons construit un studio qui reflète les valeurs fortes de DON’T NOD et accueilli des personnes exceptionnelles. C’est le creuset idéal pour développer une toute nouvelle propriété intellectuelle qui sera imprégnée de ce que nous sommes ici, à Montréal. Pouvoir parler de Lost Records: Bloom & Rage est un sentiment indescriptible, car cela va au-delà de l’histoire de nos personnages. C’est aussi l’histoire de l’équipe qui a façonné notre identité en tant que studio, celle du jeu et qui forgera celle de nos productions à venir ! »

L’histoire est celle de quatre lycéennes, Swann, Nora, Autumn et Kate. Toutes quatre vivent un été magique rythmé par leur passion commune pour la musique jusqu’à tisser des liens significatifs. Vingt-sept ans plus tard, le destin forcera leurs retrouvailles afin d’affronter un secret profondément enfoui en elles, les menant à l’époque à faire le serment de ne plus jamais se revoir.

On ne connait pas grand chose, à l’heure actuelle, de ce que cela donnera manette en main. Peut-on s’attendre, par exemple, à faire des choix dans le passé qui influeront directement sur le présent ? Un pouvoir spécial se trouvera-t-il au centre du gameplay comme ce fut le cas avec Life Is Strange et la capacité de Max à rembobiner les évènements ? Nous ne pouvons que spéculer pour le moment… Lost Records: Bloom & Rage est en tout cas prévu pour sortir en fin d’année 2024 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC et le moins qu’on puisse dire c’est que l’impatience règne dans la rédaction.