Usual June – Une belle surprise pour 2025 ?

Si les Game Awards sont devenus l’occasion pour les gros studios et éditeurs de lancer leur promo, c’est aussi le moment pour les plus modestes et indépendants de faire parler d’eux au travers les célèbres World Premiere. Parmi les présents cette année, le studio Finji a profité de l’occasion pour dévoiler son nouveau projet, Usual June.

Un simple trailer d’une petite minute trente qui ne dévoile pas grand chose, mais donne l’eau à la bouche. La direction artistique laissera forcément du monde de côté par son parti pris très fort. Mais quand on voit le succès des récents films d’animation Spider-Man: Into the Spider Verse, on ne doute pas une seconde que Usual June saura trouver son public. A condition bien sûr de ne pas juste être un beau jeu.

Et mine de rien, on est plutôt impatient. Finji a toujours proposé des jeux originaux et a fait de l’inclusivité une de ses plus grandes batailles. Et puis, on parle quand même des hommes et femmes derrière le surprenant Overland, sorti en 2019.

La présence aux Game Awards cette année n’est pas la première pour le studio, également éditeur de Tunic, l’excellent jeu d’action aventure qui aurait pû (dû?) remporter le prix du jeu indépendant de l’année en 2022. Mais le jury avait préféré le petit chat français au renard écossais. Adam et Rebekah Saltsman, créateurs du studio n’ont pas peur de sortir de leur zone de confort, et c’est ce qui pourrait faire de Usual June une belle surprise.

Le jeu nous proposera d’incarner June, une jeune étudiante qui a le pouvoir de parler aux fantômes, et va devoir percer les secrets de la petite ville américaine de Fen Harbor. Grâce à ses relations avec les vivants, mais aussi les morts, June découvrira une conspiration ancestrale à laquelle elle devra mettre fin avant que le pire n’arrive.

Usual June proposera des combats frénétiques et basés sur la vivacité, faisant du titre un vrai jeu d’action. Mais le studio l’assure, le scénario et une ambiance mêlant horreur et humour seront au rendez-vous. Il faut dire que derrière le titre, il y a du beau monde. En s’associant à Sweet Baby Inc, dont le travail est justement de créer des histoires, Finji a peut être flairé le bon coup. L’entreprise a notamment participé à l’élaboration des scénarios de Spider-Man 2, Alan Wake II et Sable, rien que ça.

Le jeu n’est prévu que pour 2025, ce qui laisse encore du temps pour son développement. De façon plus surprenante, il n’est pour le moment annoncé que sur PC, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent. Surtout qu’au vu de graphismes qui paraissent peu gourmands, de nombreuses consoles actuelles seraient sans doute capables d’accueillir Usual June. Mais d’ici 2025, bien de l’eau aura coulé sous les ponts.