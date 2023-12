The Game Awards – La folie jusqu’au bout de la nuit !

Comme chaque année, nous avons été conviés jusque très tard dans la nuit, ou plutôt très tôt le matin, par Geoff Keighley pour ses Game Awards. Devenu au fil des ans le principal rendez-vous pour découvrir le futur du jeu vidéo, les prix décernés y sont devenus presque accessoires, chacun souhaitant surtout profiter des différentes annonces et « World Premiere » qui y sont distillés. Ainsi, nous avons pu découvrir pendant plus de trois heures moults titres prometteurs, surprenants, espérés et attendus à un rythme assez effréné, et ce dès même le pré-show. Cette nuit, il ne faisait pas bon dormir.

Car alors que l’apéritif de cette soiréeavait tout juste débuté, on nous assénait déjà en pleine tête quelques banderilles bien senties. Un remake de Brothers: A Tale of Two Sons, excellent titre de Josef Fares (It Takes Two), un inattendu World of Goo 2 et deux titres très prometteurs par Netflix qui entre plus que jamais de plein pied dans le monde du jeu vidéo. Usual June, à venir en 2025, et Harmonium: The Musical qui sonne comme un jeu d’aventure à la fibre Disney très prononcée mettant en scène une jeune fille malentendante passionnée de musique.

Les bordelais de Motion Twin étaient également présents pendant ce pré-show des Game Awards. Après avoir déjà fait sensation l’an dernier avec un surprenant DLC à Dead Cells intégrant habilement l’univers de Castlevania, les revoici cette fois avec un nouveau projet, toujours aussi pêchu, qui risque, comme tout rogue-lite qui se respecte, de nous tenir en haleine un bon moment. Sans date pour le moment, Windblown bénéficiera néanmoins d’un early access l’an prochain sur Steam.

Et pour vous dire à quel point cette introduction à la cérémonie principale était à ne pas manquer, c’est que plusieurs autres titres ont su attirer notre attention. Mais concentrons-nous sur celui qui nous fait clairement le plus envie. Prévu pour 2024, le nouveau bébé des créateurs de persona 3, 4 et 5 a été un peu plus exposé via un trailer supplémentaire qui laisse transparaitre du très bon. De l’action, de grandes étendues à explorer, un cel-shading soigné, des « social link » toujours au cœur de l’expérience… En bref, on a très hâte de voir de quel bois se chauffe ce Metaphor: ReFantazio.

Et à présent que cette faste entrée en matière se termine, quoi de mieux qu’une annonce massive et surprenante pour lancer pleinement les hostilités ? Une étendue d’eau, un fauteuil de pierre, le mystère est là. Et puis il arrive. Un morceau d’armure. Une barbe touffue. Le Ragnarök n’est pas terminé, Kratos est de retour ! De retour pour un nouveau mode de jeu rogue-lite, gratuit, permettant de nous replonger dans l’univers nordique dépeint par Santa Monica studio. Et, cerise sur le gâteau, nous pourrons y jouer dans quelques jours seulement puisqu’il sera disponible en téléchargement dès le 12 décembre.

Autre exclusivité à destination de la PlayStation 5 présente pendant ses Game Awards, Rise of the Ronin fait partie des titres marquants de la cérémonie. Après avoir digéré et remodelé à sa sauce les codes des Souls avec Nioh, la Team Ninja s’attaque cette fois à Sekiro: Shadows die Twice et Ghost of Tsushima avec une aventure qui s’annonce toujours très corsée mais jouissive manette en main. Et avec l’expérience accumulée lors du développement de Wo Long: Fallen Dynasty et une ambition qu’on espère bien supérieure, Rise of the Ronin, attendu pour le 22 mars prochain, pourrait être l’un des rendez-vous incontournable de 2024.

Pour rester du côté des jeux d’action/aventure à la sauce Souls, évoquons le cas Black Myth: Wukong. Les développeurs de Game Science, studio indépendant chinois, ne cessent d’impressionner avec leur titre qui fait toujours mouche à chacune de ses présentations. Le soin apporté aux design des créatures, parfois gigantesques, semble avoir été l’une des priorités du studio et on espère que le titre sera aussi spectaculaire manette en main à sa sortie, calée le 20 août 2024.

Mais du point de vue spectaculaire, il y en a un autre à qui décerner la palme. Premier titre Xbox Series a avoir été présenté, Hellblade 2 a été, comme d’habitude aux Game Awards, de nouveau exposé lors d’une séquence de jeu qui ne révèle pas grand chose de plus. On pourrait même commencer à s’en inquiéter tant chaque présentation du titre cache soigneusement son gameplay réel. Pour plus d’immersion ? C’est possible, mais on regrette néanmoins que l’on n’ai aucune certitude sur sa proposition ludique, et on a peur que la firme de Redmond ne fasse qu’artificiellement monter une hype pour un rendu au final déceptif (qui a dit Starfield ?).

Mais que serait un événement de Geoff Keighley sans ses rumeurs autour de Kojima Hideo ? Et pour une fois, celles-ci étaient correctes (à force de se tromper, il fallait bien qu’elles finissent par s’avérer). Mais point de Death Stranding 2. C’est sous l’égide d’Xbox que le créateur japonais travaille cette fois avec son projet centré sur la technologie cloud : OD. Un concept encore bien nébuleux, auquel le père des Metal Gear nous habitue, qui utilisera l’impressionnante technologie MetaHuman d’Epic pour nous transmettre des émotions. Affaire à suivre.

Après avoir fait l’actualité en 2021 avec Deathloop, Arkane Lyon était de retour pour nous annoncer un nouveau projet qui risque de faire plaisir à beaucoup. Ce dernier est issu d’une collaboration avec Marvel, le studio français planche sur un titre solo en vue à la troisième personne autour du charismatique Blade. Aucune image de gameplay pour le moment, néanmoins la note d’intention véhiculée par ces quelques secondes de teaser nous ont donné furieusement envie.

Ce n’est pas pour nous déplaire, mais l’engouement autour des souls-like ne semble pas faiblir, bien au contraire même. De plus en plus de studios y vont de leur proposition, parfois sans succès, mais quelquefois avec des idées qui permettent aussi au genre d’avancer. Croisons les doigts pour que ce soit le cas de The First Berserker: Khazan pour lequel les développeurs de Neople semblent avoir particulièrement été attentif à ce que les affrontements soit à la fois spectaculaires et excitants.

Quoi de plus excitant d’ailleurs pour un studio ayant essuyé de nombreux revers que de se relever et d’être dorénavant cité comme une référence du média. On ne parle pas là de CD Projekt, quoique la description corresponde également, mais plutôt de Hello Games dont les développeurs ont su avec brio transformer un No Man’s Sky moribond en une indéniable réussite ludique. Alors quand ils nous annoncent Light No Fire, un nouveau jeu de survie et d’exploration qui nous ferait visiter une gigantesque planète terre générée procéduralement, on les observe avec, a minima, un regard curieux, ou, comme nous, avec une impatience non dissimulée.

Et enfin, le voici. Le clou du spectacle de ces Game Awards qui auront su tenir, une fois n’est pas coutume, de grandes promesses. Attendu par des millions de joueurs, un nouveau Monster Hunter a finalement été annoncé. Enfin, confirmé serait plus exact tant l’existence de ce Monster Hunter Wilds n’était qu’un secret de polichinelle. Toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus sauvage, le nouveau titre de Capcom ne sera toutefois pas disponible avant 2025 et aura donc de nombreuses autres occasions d’être montré plus en détail. Mais au moins maintenant, on sait vers quel horizon regarder.

Quelle belle cérémonie. On peut dire qu’on ne s’est pas ennuyé malgré les presque quatre heures de show. Beaucoup de jeux ont été présentés, (re)découverts, et certains ont même eu droit à une date de sortie, alimentant un calendrier 2024 qui commence déjà à sentir très bon. Mais au delà de ces belles présences, il y a eu aussi quelques regrettables absences.

Hollow Knight: Silksong, Fable 4, DS 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2, Stellar Blade, tous aux abonnés absents. Autant de jeux dont on espère apprendre très bientôt des nouvelles puisqu’ils sont censés sortir en 2024. Mais en attendant, on sait déjà qu’on va avoir de quoi se régaler dans les prochains mois, et sans doute plus encore !