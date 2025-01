Don’t Nod reporte Lost Records: Bloom & Rage… Et se tire une balle dans le pied.

Lost Records: Bloom & Rage c’est un peu le retour aux affaires du Don’t Nod des origines, celui du premier Life is Strange. Le jeu, avec une thématique de « coming of age » (ou « récit initiatique »), des mécaniques essentiellement basées sur la narration et les choix du joueur, son groupe de copines en guise de personnages principaux et le thème de l’amitié au centre de l’histoire, sans parler de l’importance de la musique dans le jeu, a tout pour rappeler les aventures de Max Caufield.

Parce que c’est ce que Don’t Nod fait de mieux ? Ou pour renouer avec le succès après la déconvenue de Banishers et un Jusant qui n’a pas autant convaincu le public qu’il avait plu à la critique ? Probablement un peu des deux…

Autre point commun avec Life is Strange, le jeu est prévu pour sortir en deux épisodes. On imagine plusieurs raisons qui ont poussé l’éditeur à adopter ce format. D’abord, à nouveau, créer un lien de parenté avec Life is Strange, mais aussi faire écho à l’un des motifs du jeu, la cassette, et ses deux faces, A et B (les deux épisodes sont désignés comme « Tape 1 » et « Tape 2 ») ; enfin, cette sortie étagée donnera plus de souplesse au studio pour peaufiner le jeu, avec quelques semaines supplémentaires entre la sortie de l’épisode 1, « Bloom », et celle de l’épisode 2, « Rage ».

Plus de souplesse, mais pas encore assez apparemment, puisque si le premier épisode est toujours prévu pour le 18 février prochain, le deuxième ne sortira pas avant le 15 avril, soit deux mois plus tard. Avec une première partie qui, d’après Don’t Nod, doit pouvoir se finir en un week-end (on parle de 6 à 8 heures de jeu), l’attente pour connaître la suite de l’histoire risque de paraître longue…

Si l’on préférera toujours un jeu retardé à une sortie catastrophique comme celle de Cyberpunk 2077, dans ce cas précis, on se demande s’il n’aurait pas mieux valu retarder le premier épisode également. De nombreux joueurs pourraient en effet vouloir retarder l’achat du premier chapitre pour avoir une expérience complète plus rapprochée. Et la sortie de Lost Records: Bloom & Rage se voir par conséquent entachée de chiffres « décevants ».

Voilà un moment que Don’t Nod n’a pas sorti un succès imparable. À cette situation s’ajoute un climat social compliqué, comme le montre l’appel à la grève du 13 janvier dernier. Un peu comme chez Ubisoft avec Assassin’s Creed Shadows, Lost Records: Bloom & Rage a des air de dernière chance pour le studio français. On espère que cette dernière ne sera pas bêtement gachée par un calendrier maladroit, d’autant que le titre pourrait avoir de la concurrence avec un Mixtape édité par Annapurna qui semble partager pas mal de motifs avec Lost Records.