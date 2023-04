Fast & Fabulous – Collectif militant du speedrun francophone

Ce weekend se déroulera Fast & Fabulous, la première itération d’un marathon de speedruns organisée avec passion par plusieurs speedrunneuses/streameuses que nous apprécions particulièrement. Dans la suite de SpeeDons, qui aura démontré l’engouement français pour cette compétition, il s’agit d’une nouvelle occasion de confirmer que le speedrun est une scène accueillante, accessible et fun, avec cette fois-ci un objectif autre que caritatif.

En effet, l’ambition des organisatrices avec cet événement n’est pas de se limiter à un marathon ponctuel, mais plutôt de créer un collectif, portant le même nom que ce premier marathon, et proposant au travers de divers événements autour du speedrun, un espace d’échanges et de visibilité en non-mixité pour les speedrunneuses et speedrunners non-binaires francophones. Une initiative sans précédents en France, pour une scène dont l’hétérogénéité n’est pourtant plus à démontrer.

A l’organisation, nous retrouvons Auroreqoi, Bloupeuh et Jarm0u (que vous avez déjà pu voir à SpeeDons !), ainsi que Joy_Sticks et Niniste.

A leur échelle, et après plusieurs années de réflexion, elles s’inspirent d’associations comme Frame Fatale (une communauté exclusivement féminine montée dans le cadre de la GDQ) ou Lady Arcaders pour mettre en place un « safe space » francophone dédié aux femmes et personnes non-binaires, conçu autour de la passion commune du speedrun et du jeu vidéo.

Pour ce jeune collectif (Fast & Fabulous n’existe que depuis le début de cette année), ce premier événement est avant tout une vitrine pour interpeller les joueuses et joueurs sur ce qui peut être fait sur la scène du speedrun. Le programme qui s’avère déjà particulièrement riche, avec des runs de jeux variés comme Super Monkey Ball Banana Mania ou Super Mario 64, sera entrecoupé d’interviews et d’autres surprises…

À découvrir Interview de Jarm0u à Speedons - Du théâtre à l’ambiançage

En sus de cette visibilité sur Twitch et les réseaux sociaux, la finalité de Fast & Fabulous est de travailler à la création d’un espace d’échanges sain et sûr, à termes via des événements, caritatifs ou non, et la mise en place d’un serveur Discord, réservés aux speedrunneuses et speedrunneurs non binaires.

Si vous souhaitez regarder l’événement, rendez-vous sur la chaîne twitch de Fast & Fabulous samedi à partir de 14h. En attendant, vous pouvez toujours apprécier l’excellente run de Bloupeuh sur Darkwing Duck, réalisée lors du dernier SpeeDons.