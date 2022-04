Et Ta Cause – Un marathon de stream pour défendre les droits des femmes

Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs marathons caritatifs vidéoludiques particulièrement médiatiques : le ZEvent en novembre dernier, qui a explosé les records de vues et de dons, et plus récemment SpeeDons. Dans l’ombre de ces événements, portés par certains des streamers français les plus populaires (respectivement Zerator et MisterMV), des personnes moins connues œuvrent également pour des causes qui leur tiennent à cœur. C’est ainsi qu’a été organisé « Et Ta Cause » par la streameuse Lixiviatio, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et dont la première édition s’est déroulée en novembre dernier dans un contexte particulier.

En effet, celle-ci s’est tenue une semaine après le ZEvent, qui a notamment été marqué par des comportements sexistes et déplacés du streamer Inoxtag. La streameuse Ultia s’était alors exprimée pour prendre la défense de l’actrice lésée, et vue subir dans la foulées une véritable campagne d’harcèlement durant l’événement, mais également par la suite sur les réseaux sociaux.

C’est dans cet environnement à tendance masculine, et parfois misogyne, que Lixiviatio s’est décidée à créer un événement live dédié à la protection des femmes : le bien nommé « Et Ta Cause ». La première édition, bien que modeste dans son casting et ses objectifs, a été un véritable succès et a permis de récolter un peu plus de 25.000 € de dons à l’attention de la Fondation des Femmes.

Six mois plus tard, Lixi remet ça, cette fois aidée à l’organisation par une autre streameuse, Neivee. Pour cette seconde édition, les dons seront remis à une autre association féministe: « En Avant Toutes ».

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Lixiviatio, qui revient dans cette interview sur ce qui l’a amené à streamer pour cette cause, et pourquoi celle-ci lui importe. On peut en tous cas se réjouir de cet événement qui montre, une fois de plus, que le jeu vidéo peut être un vecteur fédérateur, et servir à mettre en avant des sujets de société importants.