SpeeDons 2022 – La générosité au coeur de l’événement de MisterMV

Au cas où l’événement vous aurait échappé, la seconde édition de SpeeDons s’est tenue ce weekend à Paris. Les spectateurs et le public ont répondu présent pour ce marathon de speedruns, et plus de 800.000 € de dons ont ainsi pu être récoltés à l’intention de Médecins du Monde. L’événement, organisé par MisterMV, a été une occasion de découvrir des jeux récents ou rétro sous une autre perspective, et de démontrer une fois de plus la générosité de cette communauté atypique.

Car, si le speedrun est présent depuis les débuts du streaming, il n’en reste pas moins un milieu de niche. Pour autant, les marathons caritatifs axés sur la discipline, initiés par l’AGDQ il y a plus de plus de 10 ans, auront su fédérer initiés et amateurs autour de la passion commune pour nos « jeux vidéo de cœur ».

SpeeDons s’est imposé en seulement deux itérations comme un événement vidéoludique incontournable (même BFM en parle…), et une passerelle entre le grand public et les acteurs de cette discipline aussi passionnante qu’exigeante. Il est difficile d’imaginer le nombre d’heures passées par les speedrunners et speedrunneuses afin de pouvoir accomplir ces performances hors normes, mais ce dévouement est une preuve d’amour indélébile envers ces œuvres vidéoludiques, connues ou méconnues.

MisterMV, le streamer/animateur/artiste derrière cet événement, a un affect particulier pour le speedrun, puisque c’est cette pratique qui l’a amené à faire du streaming.

Nous étions présents sur place pour cet événement, qui nous aura marqué par la bienveillance omniprésente qui y régnait. C’est dans cette ambiance que nous avons eu la chance de nous entretenir avec MisterMV, et revenir sur l’évolution du speedrun en France, ainsi que sur les enjeux de SpeeDons.