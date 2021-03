SpeeDons – Plus d’un demi-million récolté pour Médecins du Monde

Quel week-end ! Très peu d’heures de sommeil au compteur, le marathon caritatif SpeeDons organisé par Xavier Dang (alias Mistermv) nous a proposé du spectacle du début à la fin. Du beau jeu, de belles surprises et tout ça pour la bonne cause ! C’est au total la somme exacte de 614 255 euros qui a été reversée à l’ONG Médecins du Monde grâce à l’évènement, aux runners qui ont cassé tous nos jeux favoris pour notre plus grand plaisir, et bien évidemment aux donateurs qui ont explosé leur PEL afin de soutenir l’association dans ses différentes actions, en France et partout dans le monde.

Pas de record du monde de battu malheureusement, mais toutes les runs étaient d’une qualité incroyable (classées dans le top 50 mondial pour la plupart) et bien sur il y a eu des grands moments de skill, de choses imprévues, de franches rigolades et d’émotions. Nous vous proposons par ailleurs un petit florilège de grands moments de cette édition 2021 de SpeeDons.

Un petit clin d’œil au featuring ayant récemment eu lieu entre deux youtubeurs très connus et un président de la république : Ici

Un monstre sur Osu! qui joue quasiment à l’aveugle tout en gardant une précision maximum sur sa tablette graphique : Ici

Un plan de caméra assez douteux : Là

Un runner qui casse The Legend of Zelda: The Wind Waker et qui le termine sans jamais monter sur le bateau : Et là

SpeeDons aura droit à une seconde édition l’année prochaine. Espérons que ce soit dans un cadre plus propice à recevoir du public. Encore une fois, le jeu vidéo prouve qu’il peut être vecteur de belle énergie, et que la générosité de sa vaste communauté est sans limite. Bravo.