AGDQ 2022 – Les dates et programme de l’événement caritatif

Un événement caritatif se termine, un autre se prépare. Alors que le ZEvent vient de se terminer et a une nouvelle fois explosé tous les records, permettant à Action Contre le Faim de récolter plus de 10 millions d’euros, la nouvelle édition de l’Awesome Games Done Quick – AGDQ 2022 – vient de prendre rendez-vous avec son public pour de nouvelles performances sur Twitch.

Née en 2010, la Games Done Quick est un événement caritatif biannuel d’une semaine centré autour des speedruns de jeux récents ou anciens. L’Awsome Games Done Quick prend place en hiver tandis que la Summer Games Done Quick a lieu comme son nom l’indique, en été. L’AGDQ 2022 permettra donc cette année encore d’admirer des joueurs aguerris en train de performer sur leurs jeux respectifs afin de lever des fonds pour la fondation de prévention et de lutte contre le cancer. Si les conditions sanitaires ne remettent pas en cause la tenue de l’événement, nous pourrons vivre ce marathon de plus de 140 speedruns du 9 au 16 janvier 2022. L’an dernier, l’AGDQ avait réussi à récolter un peu plus de 2,75 millions de dollars (3,1 millions en 2020), avec parmi les plus gros donateurs notamment The Yetee, Twitch, Fangamer ou encore Redbull.

Concernant les nouveaux jeux qu’il sera intéressant de suivre à l’AGDQ 2022, on peut constater l’arrivée de Deathloop avec un speedrun estimé à vingt-cinq minutes. It Takes Two, l’une des pépites de cette année, verra les joueurs Whoishyper et ItzBytez tenter de terminer le jeu coopératif en moins de deux heures. Returnal va également se retrouver sur le devant de la scène, tout comme le bébé d’Ember Lab, Kena: Bridge of Spirit, avec des performances de haute volée. Le très récent Lost Judgment va également avoir droit à son speedrun par Froob qui devrait pouvoir venir à bout du jeu en 2h45 environ !

Il n’y aura bien sûr pas que des titres récents, et d’autres grands classiques, habitués de l’AGDQ et de la SGDQ, auront droit à une belle vitrine. Dark Souls, Donkey Kong Country 2, Gunstar Heroes, Megaman, The Legend of Zelda… ne sont que quelques exemples parmi des dizaines d’autres titres. Metal Gear Solid devrait attirer un peu plus les regards cette année grâce à la découverte accidentelle d’un nouveau bug par la streameuse Boba, baptisé par la communauté speedrun le « Boba Glitch », qui a complètement bouleversé l’approche de ces experts pour atteindre les crédits de fin.

D’autres performances vaudront le coup d’œil, notamment ce speedrun de Sekiro: Shadows Die Twice prévu pour durer moins de trois heures, mais surtout avec la particularité que le joueur Mitchriz sera les yeux bandés. La liste complète est consultable à loisir sur le site de l’événement. Il sera possible de suivre toutes ces performances sur la chaîne Twitch de l’AGDQ. On souhaite à l’AGDQ 2022 un succès à la hauteur de leurs performances et une explosion de dons pour la fondation de prévention et de lutte contre le cancer !