Women In Games – L’association qui remet les sexes dans le contexte

A l’occasion de la journée internationale DES droits DES femmes (le choix des mots utilisés importe), il nous paraissait pertinent de vous présenter certaines initiatives, égalitaires et originales, qui méritent d’être mises en avant. Quand on sait que, d’après les derniers chiffres du SELL, un joueur français sur deux est une joueuse, on peut logiquement se demander pourquoi un héros sur deux n’est pas une héroïne : c’est là une des multiples questions que soulève l’association Women In Games (WIG), pionnière dans la sensibilisation à l’importance de la mixité, et dans l’information sur les inégalités du secteur vidéoludique.

La représentation des protagonistes qui nous est proposée, notamment dans le jeu vidéo, forge inconsciemment nos idéaux des traits de genre et de sexualité. De la même façon qu’une personne nous imposant les mérites de quelque chose qui ne nous plaît pas (certains trouvent leur bonheur dans l’amertume de la vie – ils jouent à Elden Ring – et prêchent la bonne parole), se mettre à la place d’un personnage qui ne reflète pas forcément nos affinités ou nos opinions peut être un calvaire (ceux qui préfèrent le sucré – ils jouent à Horizon Forbidden West – se doivent-ils d’apprécier cette amertume ?).

De la même façon que Diamond Lobby avait réimaginé des héros en héroïnes, ou que TheHawkeyeInitiative en joue pour les personnages de comics, WIG France a eu une excellente idée pour mieux nous rendre conscient de la puissance des stéréotypes : un projet appelé Gender Swap, dans lequel les animations des personnages féminins sont utilisées sur leurs antagonistes du sexe opposé.

Le résultat de ce travail de modding, forcément déroutant, frappe pourtant on ne peut plus juste. Le déhanché de Batman nous interpelle : à quel moment une telle gestuelle, quand bien même nous savons qu’elle ne se veut pas réaliste, peut-elle nous paraître plausible ?

Il y a dans cette vidéo une réaction inévitable et palpable, on se dit : « Ce n’est pas normal ». Alors pourquoi le serait-ce pour un personnage d’un autre sexe ?

De notre côté en tous cas, nous trouvons cette campagne inspirée on ne peut plus pédagogique, et c’est bien là la pierre angulaire de Women In Games : l’association se veut présente à tous les niveaux, de la sensibilisation jusqu’aux projets d’action, pour ouvrir les yeux sur les problématiques de mixité dans l’industrie du jeu vidéo, que ce soit du côté des joueurs comme de celui des professionnels.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les actions de WIG France (présence sur les salons, initiation au code et aux problématiques de genre, …) , vous pouvez vous rendre sur leur site, et même vous inscrire à cette excellente association, pour mieux rester informé sur le sujet.