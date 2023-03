SpeeDons 2023 – Interview de RealMyop

Faut-il encore présenter RealMyop ? Même si vous ne le connaissez pas de nom, il est fort probable vous ayez déjà vu son visage ou entendu sa voix, que ce soit parce que vous regardiez 88 miles à l’heure (sur Dailymotion, houlala c’est loin !), parce que vous le découvriez avec Speed Game, son autre chronique avec Cœur de Vandale sur jeuxvideo.com (à sa belle époque), ou bien parce que vous l’avez aperçu dans des vidéos de Nesblog/Nesprod.

Désormais, vous trouverez le réalisateur myope plus souvent derrière que devant la caméra, mais sa passion pour le JV est toujours aussi débordante et contagieuse.

Car après avoir participé à la transformation de Nesblog en Nesprod, il est en ce moment à la réalisation et à l’animation de Vortex, une série de vulgarisation scientifique produite par Arte, qui entame sa sixième saison et vous donnera l’occasion de retrouver RealMyop sur vos écrans. L’envie de partager ses connaissances, et la facilité avec laquelle il y parvient, semble être le fil rouge du parcours du monsieur, qui nous aura touché par son humilité lors de notre rencontre.

Nous avons en effet eu la chance de nous entretenir avec ce père fondateur de la scène du speedrun française durant le dernier SpeeDons, et en avons profité pour le questionner sur la façon dont il a découvert le speedrun (à la préhistoire du jeu vidéo, faisant de cet homme à la fois un professeur et un bijou de l’archéologie vidéoludique).

Quelle place a eu Twitter dans la démocratisation du speedrun ? Comment la scène a-t-elle évolué sur ces dernières années ? Et peut-on dire que la visibilité de SpeeDons aura rendu cette sphère grand public ? Autant de questions sur lesquelles Realmyop nous aura donné son point de vue, en nous partageant ses expériences de vie.