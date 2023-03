Speedons 2023 – Démarrage en fanfare

Après une seconde édition qui aura permis de récupérer plus de 800 000€, Speedons 2023 a démarré hier soir avec panache, et propose son lot de nouvelles activités. Tout d’abord, Canblaster nous aura enchanté avec un concert d’ouverture, un set up incroyable de quinze minutes composé d’extraits sonores de différents jeux du marathon de cette année (Final Fantasy VII Intergrade, Tunic, Cuphead, Elden Ring…), mixés sur un tempo croissant s’accélérant à chaque passage d’un jeu à l’autre. Un concert dans le thème de l’événement: le DJ aura composé avec un handicap, puisqu’il ne jouait qu’à une main.

Speedons 2023 se démarque de l’itération précédente par sa durée rallongée d’une journée, raison pour laquelle de nouveaux membres auront rejoint les équipes d’ambianceurs (ils sont treize cette année) et de commentateurs. Joël Weiler, directeur général de Médecins du Monde, tout juste de retour de Syrie, a également répondu présent, et énoncé les actions permises par l’argent récoltés l’année dernière, notamment l’aide apportée aux sinistrés des séismes ayant eu lieu en Turquie et en Syrie.

Au vu des dons récoltés l’année dernière, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le million d’euros soit atteint cette année ! A cet effet, différentes incentives ont été mises en places pour inciter les spectateurs à donner, parmi lesquelles une bid war (une bataille de dons) pour le meilleur final fantasy : n’hésitez donc pas à donner pour que votre Final Fantasy de cœur soit celui qui sera consacré.

Le programme de ce Speedons 2023 est particulièrement riche, dès son entame. La première run de l’événement aura été réalisée par Niorra, sur Crash Bandicoot 4 : It’s about Time. Ce fut une démonstration de Out of bounds (glitch permettant à un personnage de sortir du cadre de jeu dans lequel il est supposé rester), de zombie glitch (Crash est supposé mort par le jeu, mais il ne l’est pas), et de cassage de l’Unreal Engine 4.

Le reste du programme est tout aussi appréciable, avec notamment It Takes Two et Half-Life 2 ce soir. Sans conteste, Speedons est une occasion parfaite de redécouvrir vos jeux préférés sous un angle nouveau en vous initiant à la scène merveilleuse du speedrun, tout cela en participant à une œuvre caritative. Un événement qui fait du bien, et illustre les vertus du jeu vidéo et les qualités de sa communauté.