SpeeDons : Année 3 – Bourrage de dons en vue

Prêts à bourrer ? Speedons revient pour une troisième édition du marathon caritatif de speedrun, et cette fois-ci pour quatre jours consécutifs.

Le succès des deux événements précédents aura permis à MisterMV et à l’association Médecins du monde de rallonger la durée pour l’occasion, afin de nous faire vibrer encore plus fort devant nos jeux de cœur.

Pour rappel, un peu plus de 800.000€ de dons avaient pu être collectés l’année dernière, ce qui nous laisse à croire que le million devrait être atteint (et même dépassé !) cette année. Une preuve, s’il en était besoin, de la générosité des joueurs, et un pied de nez à tous ceux pour qui le jeu vidéo se résume à un vecteur de violence.

Speedons se renouvelle en nous proposant notamment un concert d’ouverture par Canblaster, DJ électro dont les vibes rappellent par moment Basement Jaxx, ainsi que la mise à disposition de postes de retrogaming, fournis par l’association MO5, pour s’essayer au speedrun.

Comme c’est désormais la coutume, DzoHo aura déployé tout son talent pour que cette édition soit accompagnée d’un sublime tee-shirt, dont les bénéfices des ventes seront reversés à Médecins du Monde.

Vous l'attendiez tous, le voici ! Le T-Shirt de #SpeeDons 3 par @DzoHo.

Uniquement disponible du 9 au 12 mars ! 📅 9 – 12 mars 2023

📍 Palais des Congrès de Paris 🎟️ Bookez vos billets : https://t.co/heZOVwWrjY pic.twitter.com/Ydyg7jAGxx — SpeeDons (@SpeeDonsFR) February 24, 2023

Le programme de ce troisième Speedons envoie du lourd dès la première journée, avec Crash Bandicoot 4, Tunic, Tomb Raider 2 et Bloodborne. Mais les autres jours ne seront pas en reste, et donneront à voir des runs de Final Fantasy VII Remake, Divinity Original Sin 2, It takes Two, Half-Life 2, et même un jeu surprise.

Joueurs, commentateurs, présentateurs et ambianceurs se relaieront pour nous garder éveiller tout au long de ces quatre jours, durant lesquels nos mâchoires se déboîteront d’incrédulité devant les prouesses des speedrunners.

Si vous êtes intéressé.e.s, sachez qu’il reste des billets pour les journées des jeudi et vendredi. Et sinon, vous pourrez toujours profiter de la totalité du spectacle sur la chaîne twitch de MisterMV, tout en gardant vos pantoufles. Une chose est sûre : ce sera du pur bonheur.