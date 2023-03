SpeeDons 2023 – Le million, oué oué oué !

S’achevant sur une run Any % Glitchless (autrement dit, dont le but est de parvenir à la fin du jeu sans utiliser de bug) de KEMIST_C10H15N sur Elden Ring, ce SpeeDons 2023 aura été une nouvelle démonstration de prouesses incroyables des runners et runneuses, et de la générosité sans fond de cette communauté de niche.

Mais si le speedrun reste bien une activité compétitive de niche, sa popularité, elle, se confirme auprès des spectateurs et des joueurs.

Ce SpeeDons 2023 marque un cap dans la visibilité de la sphère vidéoludique et caritative en dépassant le millions d’euros de dons ! Une prouesse que l’on doit à ses organisateurs (MisterMV et Médecins du Monde), tout autant qu’à la présence et au travail acharné des runneurs, ambianceurs, commentateurs, ainsi qu’à la bonté des spectateurs.

C’est lorsque vous vous retrouvez à déambuler au troisième étage du palais des congrés de Paris que vous comprenez l’incroyable amicalité et convivialité de cette communauté: vous pouvez interpeller n’importe qui et avoir l’impression de parler à un ami de longue date. Comme si cette passion commune vous avait toujours lié, et que le simple fait de vous retrouver à la célébrer tous ensemble sous le même toit brisait toute nécessité de formalité pour rendre tout le monde plus humain et plus heureux à la fois.

Si vous ne l’aviez toujours pas compris, cet événement nous aura conquis. Tout n’est pas rose dans le milieu du jeu vidéo, notamment dans le milieu compétitif et sur la scène du streaming, mais ce SpeeDons 2023 fut exemplaire. Promouvant des joueurs et joueuses de tous horizons (et veillant aussi à leur bonne santé le temps de l’événement avec l’association sante_esports), assurant une présence et une présentation de l’association récoltant les dons et de leur utilisation, et laissant une parole complètement décomplexée et positive s’exprimer, SpeeDons est une merveilleuse fête qui tire l’ensemble de la communauté JV vers le haut.

Ces quatre jours furent remplis de moments exceptionnels, comme le concert d’ouverture de Canblaster ou le véritable défilé de costumes des commentateurs, mais les onomatopées uniques de LinkOrange furent une excellente façon d’animer les dernières heures de cette édition, avant la run impressionnante sur Elden Ring.

Qui aurait pu penser qu'un runner de Zelda III ferait des popoffs plus intenses qu'un joueur de Smash ? 📺 https://t.co/uo2p0h57E9#SpeeDons pic.twitter.com/FXFfegBB72 — SpeeDons – Oé oé oé (@SpeeDonsFR) March 12, 2023

Des jeux de toutes les époques furent célébrés, de Tunic à Alex Kidd in Miracle World, en passant par It Takes Two ou le Roi Lion, de sorte que connaisseurs comme néophytes ont pu se retrouver dans cette variété. Impossible de ne pas avoir un jeu de cœur au milieu de ce casting improbable, ce qui aura été permis par la durée rallongée de cette année. Il n’en fallait pas plus pour nous laisser à rêver de toute une semaine de SpeeDons, comme c’est le cas pour la GDQ.

Il ne nous reste qu’à remercie du fond du cœur organisateurs et participants pour ce qui, à n’en point douter, deviendra un rendez-vous immanquables des prochaines années. D’ici là, n’hésitez pas à jeter un œil sur les runs que vous auriez pu rater cette année, en commençant par celle d’un certain Tetris Grand Master.

Crédits Photos : Christophe Lemaître – Théo / Luzord – Alexandre Lemarquis – Elliot Le Corre